Fragnes La Loyère, les élus réunis en conseil municipal de fin d’année 2021.

Un ordre du jour relativement court pour ce dernier conseil municipal, Alain Gaudray maire de la commune, après avoir effectué l’appel, présente la phase 2 de l’installation de la vidéo protection qui en comporte 3. La première phase lancée en 2020 comportait 8 emplacements dotés de caméras et le terminal, la municipalité vient de valider la phase 2 pour l’installation ce début d’année 2022 de caméras sur 2 emplacements, une caméra à l’arrière de la salle du bicentenaire côté terrain de foot et city stade et une à la halte nautique. Les installations de caméras font suite à de nombreuses incivilités et cambriolages dans la commune. La 3ème phase est en attente puisqu’elle concerne la périphérie de la commune et relève plutôt de l’intercommunalité. La délibération a été votée à l’unanimité des élus.

Autre délibération sur laquelle le conseil devait se prononcer : le projet arrêté du PLUI avec l’augmentation du nombre de communes rattachées à la communauté d’agglo, soit 51 communes sous le même document d’urbanisme unique, le PLUI. Les membres du conseil ont donné un avis favorable à cette délibération.

Alain Gaudray a donné des informations sur le projet de demi-diffuseur autoroutier permettant de desservir la zone industrielle Saôneor, les différents aménagements apportés autour de ce demi-échangeur (mur anti-bruit, parking, protection) et les discussions engagées. Ce nouvel accès devrait être opérationnel en 2024.

Quelques rapports habituels de fin d’année faisaient partie du vote par les élus comme la demande de subvention du collège pour des voyages scolaires ou encore l’autorisation d’engagement des dépenses de crédits d’investissement avant le vote du budget principal 2022.

Un point a amené les membres du conseil à se prononcer après explications et débat : pour les temps périscolaires la commune avait signé une convention avec le centre de loisirs de Virey le Grand, il s’est avéré qu’aucun enfant de Fragnes La Loyère ne s’est rendu au centre de loisirs de Virey et que les termes du contrat ont changé avec une forte augmentation des tarifs. Cette proposition de la commune de Virey est pour le premier magistrat de la commune de Fragnes La Loyère non acceptable, il a donc demandé aux membres du conseil de se prononcer sur le rejet de de la proposition comme l’ont fait les élus de Lessard. Le conseil a suivi le maire dans sa démarche et envisage d’autres solutions.

C.Cléaux