Pour Gilles Platret, « Il est nécessaire que, dès la rentrée, les autorités académiques fassent cesser les intrusions islamistes dans les écoles de Chalon»

Communiqué



" Il est nécessaire que, dès la rentrée, les autorités académiques fassent cesser les intrusions islamistes dans les écoles de Chalon ! "

J’ai décidé de saisir les autorités académiques pour qu’elles fassent respecter la laïcité dans les écoles et stoppent à Chalon-sur-Saône les intrusions islamistes dans le cadre scolaire, en particulier pendant les sorties des enfants.

La laïcité est une digue que la République a bâtie pour protéger la liberté de conscience en bannissant tout prosélytisme dans le cadre de ses institutions. La neutralité publique, que le législateur a eu le courage d’instituer en 1905, est consubstantielle à la République. Or, je suis au regret de constater qu’elle n’est pas uniformément respectée, notamment dans le cadre de certaines sorties scolaires.

En effet, peu de temps avant les vacances scolaires, j’ai pu par moi-même constater qu’une classe d’une école chalonnaise, sortant d’un spectacle de Noël organisé par la municipalité dans des locaux appartenant à la Ville, était encadrée par plusieurs accompagnatrices dont l’une portait, de la tête aux pieds, le voile intégral noir, signe manifeste de salafisme, l’une des doctrines les plus séparatistes de l’islamisme.

Certes, le droit et la jurisprudence ne sont pas satisfaisants en la matière puisque la circulaire Châtel du 27 mars 2012, qui imposait aux parents accompagnants un strict respect du principe de laïcité dans le cadre de leur mission, n’est plus hélas le texte de référence dans l’Education nationale, ce que je regrette amèrement dans la mesure où un accompagnateur, sur temps scolaire, est clairement un auxiliaire du service public et devrait par conséquent rester neutre par respect des jeunes consciences dont il a la charge.

Pour autant, avec le port d’un voile intégral, nous passons à un ordre d’idée volontairement militant ; il ne s’agit rien moins que d’un acte politique visant à affirmer un refus de la société française et occidentale. Un tel prosélytisme n’a évidemment pas sa place dans le cadre d’une sortie scolaire.

C’est la raison pour laquelle je viens de saisir par courrier Monsieur Fabien Ben, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, en lui demandant d’empêcher qu’à l’avenir une telle situation se reproduise à Chalon-sur-Saône.



Gilles Platret

Maire de Chalon sur Saône