FOOTBALL : Mesures relatives à la tenue du match Jura-Sud / Saint-Étienne à Louhans ce dimanche

Communiqué :

Compte-tenu d’une part de la haute contagiosité du variant omicron et de la pression hospitalière engendrée par l’envolée des contaminations et des hospitalisations, et pour garantir d’autre part l’ordre public autour de la rencontre de football entre Jura-Sud et l’AS Saint-Etienne de ce dimanche 2 janvier 2022 à Louhans le préfet de Saône-et-Loire, Julien Charles, a pris par arrêtés préfectoraux les mesures d’encadrement suivantes :

• Une jauge de 5500 spectateurs maximum est fixée pour la rencontre du dimanche 2 janvier 2022 ;

• la consommation d’alcool est interdite dans un rayon de 100 mètres autour et à l’intérieur du stade de football de BRAM à Louhans, à partir du dimanche 2 janvier à 14h00 jusqu’au lundi 3 janvier à 2h00;

• les débits de boissons temporaires, type buvette, sont interdits dans un rayon de 100 mètres autour et à l’intérieur du stade à partir du dimanche 2 janvier à 14h00 jusqu’au lundi 3 janvier à 2h00;

• l’usage et le transport d’engins pyrotechniques sont interdits.