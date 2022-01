"Doter les entreprises françaises des talents de demain", c'est le sens de la démarche des Hussards du Made in France porté le groupe Galilé

En grandes pompes, c'est à Paris aux côtés de la famille Dassault, qu'Eric Michoux a souhaité officialiser le lancement il y a quelques semaines des Hussards Bleus du Made in France. Comme un lointain écho aux Hussards de l'école de la République, le chef d'entreprise chalonnais poursuit son plaidoyer pour le monde de l'entreprise à la Française. Un modèle dont le succès n'est plus à prouver. Pour autant, la crise sanitaire est venue révéler au grand jour la fragilité des entreprises françaises en terme de ressources humaines. Conscient des enjeux qui se dessinent depuis quelques temps et dont la COVID19 est venue accélérer le principe, le groupe Galilé a décidé d'accélérer le pas en lançant une vaste campagne de recrutement à l'échelle nationale. "On veut recruter les talents de demain, donner la chance aux jeunes d'être au coeur de notre processus industriel" confie Eric Michoux, conscient que la question de la transmission du savoir-faire et des entreprises est plus que jamais un enjeu d'actualité. "Former les managers de demain, immerger les futurs cadres dans le process industriel" relève d'un enjeu de santé économique alors que les entreprises sont de plus en plus à la peine face à ce type de recrutements.

Depuis des années, Eric Michoux milite contre ces images d'Epinal de cette industrie française poussiéreuse et qui peine à attirer les jeunes énergies. C'est une question de réhabilitation indispensable à notre avenir qui est posée, d'autant plus que la crise sanitaire est venue démontrer les insuffissances du tissu industriel français. "Les opportunités pour les jeunes sont colossales au sein de l'industrie française" aime à préciser le patron de Galilé.

Un appel lancé à celles et ceux motivés par le challenge ! Pour postuler rendez vous sur : www.leshussardsbleus.fr

Ou directement par [email protected]

Laurent Guillaumé