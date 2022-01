AVIS DE DECES - Monsieur Jean THURET

CHALON-SUR-SAÔNE



Dominique et Anne Thuret ,

son fils et sa belle-fille ;

Coralie et Valentin ,

sa petite-fille ,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean THURET

survenu à l'âge de 88 ans.

La cérémonie civile aura lieu le jeudi 6 janvier 2022, à 11H15, en la salle du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles seulement.

Il a rejoint son épouse,

Arlette

décédée en 2020.