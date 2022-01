L’événement 3 BRASSEURS : la Honey Toon

L’année 2022 commence plutôt très bien ! Ce jeudi 6 janvier, place au lancement de la nouvelle bière du mois : la Honey toon, confectionnée avec le miel de la miellerie de la Natouze, située à Boyer.

Généreuse, ambrée et douce, la Honey toon est une merveilleuse bière de saison aux notes d’épices, de miel et de fleurs. Et quoi de mieux que le miel pour enrober vos papilles et réchauffer votre palais ?

Qui a hâte de la goûter ?

À cette occasion, le producteur, M. Bontemps, présentera à nos clients ses produits et son travail. Nous l’en remercions.

Ce jour-là, bien sûr, une ambiance au diapason avec la Music live du Duo Prélude.

À 3 Brasseurs Chalon, on veut valoriser nos producteurs locaux et favoriser les circuits courts.

On vous dit à très bientôt.

Nathalie DUNAND

