Ouverture des centres de vaccination de Mâcon et Chalon-sur-Saône ce samedi

Du fait de son succès de ces dernières semaines et pour permettre au plus grand nombre d’accéder à la vaccination, les centres de vaccination de Chalon-sur-Saône (13 rue de la Banque) et de Mâcon (5 Impasse de l’Heritan) seront de nouveaux ouverts ce samedi 8 janvier 2022, de 8h à 22h sur rendez-vous.

L’organisation de cette journée supplémentaire de vaccination est assurée par le Service départemental d’incendie et de secours.

Il est possible de prendre rendez-vous via la plateforme doctolib.fr ou par téléphone au 03 85 90 87 41.