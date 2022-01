POLEMIQUE PLATRET - Nathalie Leblanc dénonce le comportement du maire

"Depuis plusieurs années, M Platret, maire de Chalon-sur-Saône, se transforme en justicier, sans tenir compte des lois de notre République dont la Justice est garante.

Selon la loi Républicaine, la maman qui accompagnait les enfants d'une école chalonnaise assister à un spectacle de Noël avait parfaitement la droit d'être là.

Concernant la question de la célébration d'un mariage supposé blanc par M Platret, le procureur de la République ne s'y est pas opposé.

Pire, Monsieur Platret médiatise ses actions qui devraient rester entre les représentants de l'Éducation nationale ou de la Justice et lui.

Par là même, il stigmatise des personnes qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent dans la presse sans leur consentement et faisant peser le doute sur elles. Il se comporte comme un seigneur du Moyen-Age qui mettrait au pilori ses paysans. Nous avons heureusement évolué, mais manifestement pas M Platret.

Enfin, il ne s'en prend systématiquement qu'aux personnes de confession musulmane, ce qui est inadmissible. Cela rappelle les horreurs proférées contre les juifs par les anti-dreyfusards. Cela s'est très mal terminé, nous le savons.

M Platret est dangereux pour la paix civile et notre démocratie et ne se comporte pas comme un élu responsable".