Bienvenue au « Bistrot des papas », du tout fait maison !

Ce nouveau restaurant a ouvert ses portes lundi 10 janvier. Il vient remplacer la crêperie ‘Au Bonheur breton’ dans le quartier St-Cosme. Secondés par leurs épouses, Guillaume Bonté et le chef cuisinier Alexandre Bellini osent le pari d’une cuisine familiale et conviviale.

Ils ont tous deux 20 ans d’expérience. Ce sont des “papas” au sens familial – leurs femmes se sont rencontrées devant l’école de leurs enfants – mais aussi professionnel. Le chef Alexandre Bellini a débuté à Lameloise, fait ses gammes dans différents restaurants de qualité avant de collaborer 5 ans avec Cédric Burtin à l’ABC (Amaryllis Bistrot Culinaire). De son côté, Guillaume Bonté a travaillé dans les hôtels Accor, été responsable Restauration au Novotel de Beaune, avant de prendre ses galons à l’ABC. « Avec Alexandre, on a fait 3 ouvertures des brasseries ABC : Chalon, Mâcon et Montceau. Nous gérions une quarantaine de personnes. »

C’est dire que leur collaboration est rodée et que tous deux connaissent bien le quartier.

Oser l’aventure d’une cuisine conviviale et familiale

On l’aura compris, le Bistrot des papas est la somme de toutes ces expériences. Et d’une envie, aussi, d’offrir une cuisine de qualité à des prix accessibles.

Pendant le confinement, Alexandre et Guillaume ont visité les locaux de l’ancienne crêperie : « le coup de cœur a été immédiat, nous n’avons pas cherché ailleurs, explique Guillaume. Ce quartier a du potentiel, il fallait relever le défi. Nous avons acheté en octobre 2021 et tout refait pour adapter les locaux à notre projet de cuisine de bistrot conviviale et familiale »

‘Familial’ prend tout son sens, car les épouses respectives sont les renforts. « Derrière chaque grand homme se cache une femme », rappelle Guillaume avec le sourire. Et Alexandre d’enchainer : « Ma femme, Naïs, était pâtissière et formatrice au CIFA. Donc quand j’ai besoin, je peux la solliciter ». Stéphanie, l’épouse de Guillaume, prête aussi main-forte.

Une cuisine familiale, même en coulisses !

La cuisine du partage

Lundi 10 janvier était le jour J. Alexandre et Guillaume s’affairent pour les derniers préparatifs. Ils sont prêts : « Nous voulons proposer une cuisine du partage, explique Guillaume. Les entrées sont servies ensemble sur la table, accompagnées d’un assortiment de condiments. Chacune est divisée en portions qu’on peut partager.

Si le pâté croute est une des Spécialités du chef, Le Bistrot des papas n’a pas de “plat signature” : ce sont les retours de la clientèle qui guident les prochaines cartes. C’est là la vraie signature de ce restaurant, comme le souligne Guillaume : « Nous faisons le choix de nous adapter aux gouts du client – et bien sûr aux saisons et aux arrivages. Tout est fait maison, de l’entrée aux desserts, que le client pourra choisir sur un charriot dédié. Nous travaillons en majorité avec des produits français et de qualité, toute notre viande est charollaise, avec, également, une influence italienne, notamment pour les planches charcuterie. Nous nous fournissons chez Le Sole et Mio, situé dans la même rue. Nous voulions vraiment établir des partenariats avec des commerçants du quartier. »

C’est aussi ça, la cuisine du partage : travailler avec les commerçants voisins.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Le Bistrot des papas

17, Grande rue St Cosme

Tél. : 03 85 49 56 29

Du lundi au jeudi : de 12 h à 13 h 30 – 19 h à 21 h

Les vendredis et samedis : 12 h à 13 h 30 – 19 h à 21 h 30