Les Gilets Jaunes de sortie sur le Chalonnais ce mardi après-midi ?

"Mesdames et Messieurs les Gilets Jaunes" s'est d'ailleurs amusé à lancer en guise de propos liminaires Olivier Tainturier, Sous-Préfet de Chalon sur Saône. C'est dire que l'image n'a pas échappé non plus au représentant de l'Etat. Rassurez-vous (ou pas), il s'agissait de l'inauguration officielle de la toute nouvelle station-service multi-énergies sur SaôneOr. Station sur laquelle reviendra plus tard info-chalon.com.