«Vaccination et anti-vax : distinguons bien...» pour Rémy Rebeyrotte

Le député de la 3e circonscription de Saône et Loire s'en prend encore aux non-vaccinés, appelant au "civisme" et à "la citoyenneté".

Communiqué :

Vaccination et anti-vax: distinguons bien...

Acculés dans leurs derniers retranchements, les anti-vax essaient de nous convaincre que le vaccin prétendrait nous empêcher d'attraper le virus. Cela n'a jamais été le cas : il nous permet d'en limiter les effets, les formes graves et mortelles. Il suffit d'écouter les soignants, les soignants sérieux, les soignants qui sont sur le terrain.

De la même manière, il est une chose de ne pas se faire vacciner, il en est une autre que de faire du prosélytisme contre la vaccination, que l'on soit soi-même vacciné ou non - oui, j'ai vu des situations dans lesquelles des vaccinés faisaient du prosélytisme contre la vaccination, un sommet du cynisme !-

Dans le premier cas, on ne peut qu'encourager la personne à franchir enfin Le Cap de la vaccination pour elle et pour ses proches, surtout au moment où la combinaison Delta-Omicron complique singulièrement les choses. C'est une question de citoyenneté et de civisme.

Dans le second cas, la responsabilité est d'une toute autre nature et pourrait relever du pénal. L'incitation à la mise en danger de la vie d'autrui sous différentes formes ( propagation de fausses informations, conseils contraires au principe de précaution, conséquence sur la déprogrammation hospitalière, etc) posent d'autres questions sur lesquelles le pénal devra se pencher. La responsabilité vous rattrape toujours dans un Etat de Droit et de Justice.



On ne peut pas impunément faire n'importe quoi dès lors qu'il y a des conséquences...

Rémy Rebeyrotte

Député de Saône et Loire