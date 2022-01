La culture au cœur des activités proposées ce premier semestre 2022 par l’Espace Simone Veil de Saint Rémy.

L’Espace Simone Veil, situé au 3ème étage de la mairie, propose des rendez-vous hebdomadaires aux Saint-Rémois pour diverses activités comme les ateliers créatifs, la gym santé, la randonnée, etc... Toutes ces activités sont recensées dans la plaquette « St Rémy activités Espace Simone Veil » éditée par la mairie et qui a été présentée aux habitants par Florence Plissonnier maire de la commune et Pascale Barbier adjointe à la solidarité et aux affaires sociales et logement. Elles étaient accompagnées par les personnes du service famille et séniors pour cette présentation et distribution des plaquettes, plaquettes qui comprennent une nouveauté en dernière page : un agenda récapitulatif.

Un premier semestre tourné vers la culture avec de très belles sorties proposées dont voici un échantillon :

Visite de la champignonnière de Culles-les-Roches le jeudi 3 février,

Une journée à Versailles le mardi 22 février,

Visite du musée Vivant Denon à Chalon le mercredi 23 février,

Une journée au Louvre le jeudi 10 mars,

Une pièce de théâtre à l’espace Brassens le vendredi 18 mars,

La découverte des oiseaux à Cuisery le mercredi 6 avril,

Le château de Germolles le jeudi 5 mai,

Le château de Sully le jeudi 2 juin. Etc…

D’autres actions en direction des enfants ou des familles permettent de pratiquer des activités gratuites avec les Rendez-vous récurrents des mercredis et des vendredis.

Pour ces différentes sorties et activités, il faudra s’inscrire auprès de l’espace Simone Veil. Attention, il est important de noter que toutes les actions et activités peuvent être modifiées ou supprimées en raison des évènements liés à la crise sanitaire que nous vivons depuis un certain temps.

Il est toujours possible de consulter les programmes proposés sur le site internet de la mairie (https://www.saint-remy71.fr), via le Mag et la page Facebook (@saintremy71officiel/).

C.Cléaux