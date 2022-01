AVIS DE DECES - Monsieur Roland SAVOY

CHALON-SUR-SAÔNE



Marie-Claire, son épouse ;

Hervé et Agnès, Bruno,

ses fils et sa belle-fille ;

Laurane et Marine, Mélanie et Léony,

ses petites-filles et leurs conjointes ;

Bernard et Rémy,

ses frères ;

Frédérique,

sa sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roland SAVOY

survenu à l'âge de 77 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 17 janvier 2022, à 11h15 en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Roland repose à la Chambre Funéraire Roc Eclerc de Saint Remy.

La famille remercie le personnel soignant du Centre Hospitalier William Morey et de l'Hôpital Privé Sainte Marie de Chalon-sur-Saône pour

sa gentillesse et son

dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.