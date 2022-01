Épisode de pollution de l'air prévu en Bourgogne

Le chauffage et le trafic routier génèrent des particules fines accumulées dans l'atmosphère. Atmo Bourgogne-Franche-Comté lance une alerte pour le 15 janvier.

EPISODE DE POLLUTION DE L’AIR

Déclenchement de la procédure d'information et de recommandation

En application de l’arrêté préfectoral n°538 du 4 août 2017

Territoire concerné : Côte d'Or (21)

Polluant : Particules

Type de procédure : Prévision

Mise en application : 15/01/2022

Description de l’épisode

Les conditions météorologiques sont favorables à l’accumulation des particules fines dans l’atmosphère, engendrées par les émissions liées au chauffage et trafic routier.

Compte-tenu des prévisions, la situation devrait se dégrader pour la journée de demain, samedi 15 janvier, et conduire à un dépassement du seuil d’information et de recommandation (fixé à 50 ?g/m3 par jour). A partir de ce samedi il est donc recommandé de suivre les préconisations sanitaires et comportementales figurant à la page suivante, en particulier pour les personnes fragiles.

Communiqué