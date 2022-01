Rugby : Chatenoy - Givry, un derby ou tous les points vont compter

Le Chatenoy Rugby Club (CRC) reçoit ce dimanche 16 janvier 2022, son voisin direct de l’Entente Givry-Cheilly, dans un match qui sent la revanche et surtout qui fixera la position des deux clubs en 1ere ou 2e série régionale, sans oublier un match à distance pour Saone Seille qui se déplace à Auxonne et pourrait jouer la première place de la poule.

Si le temps le permet et surtout si l’arbitre juge de l’état du terrain jouable pour ce match entre Chatenoy et Givry, le terrain de Charréconduit devrait voir un match intéressant. D’autant plus motivant pour les deux équipes qui jouent une place en Première Série pour Givry-Cheilly et en 2e série pour Chatenoy mettant ainsi fin à la phase de brassage et entrer en phase qualificative d’accession aux finales régionales à Beaune et, pourquoi pas, s’assurer une place pour aller au Championnat de France des Séries Régionales.

Chatenoy veut se rattraper

Des hauts et des bas pour les Châtenoyens qui restent sur une défaite contre Saone Seille (35 - 12) dimanche dernier et perdant ainsi leur place de deuxième de la poule et la qualification en Première Série.

Pour le président Jean-Marc Perret il y a un peu de déception dans ses propos à l’issue de cette phase de brassage : « Nous avions démarré sur les chapeaux de roue cette première phase, puis des blessés à des postes clés, des absents pour différentes raisons, des arbitrages parfois difficiles à comprendre, ont perturbé ce bon démarrage.

Nous nous étions fixés de nous classer en 1ere ou 2e série du fait du redémarrage du club sous ses propres couleurs, nous sommes dans nos objectifs.

Dimanche nous recevons Givry-Cheilly, c’est un derby qui nous tient à coeur car la défaite du match aller à Cheilly nous reste un peu en travers de la gorge avec les trois essais refusés. Je souhaite que l’on conforte notre place actuelle tout en faisant plaisir aux spectateurs qui seront autour du terrain. Ensuite nous nous organiserons en fonction de la Poule de qualification afin d’aller le plus loin possible. »

Rendez-vous sur le terrain

Le point de vue de l’entraineur Guillaume Boillereaux est clair : « Je suis très déçu du match que l’on a fourni face à Saone Seille dimanche dernier. J’attends un réveil important du groupe afin que l’on se prépare pour la phase qualificative à venir, qui est pour nous la 2e Série je l’espère. »

Pour le capitaine Maxime Bon là aussi il y a un peu de colère après le dernier match fourni : « Nous avons fait le point entre nous et avec quelques joueurs afin d’avoir un autre esprit de compétition pour la suite. Ce dimanche nous avons une revanche à prendre chez nous, sur notre terrain de Charréconduit car à l’aller nous avons été un peu volé.

Notre équipe est composée de jeunes et c’est tous ensemble, avec ces jeunes, que nous devons faire voir notre vraie valeur, de montrer ce que nous savons faire afin d’effacer la défaite de dimanche dernier et préparer la suite et l’avenir. »

Coup d’envoi à 15h, arbitre Guillaume Chauveau

JC Reynaud