Le Creusot va accueillir l’assemblée générale 2022 du CDMJSEA 71

A moins d’un éventuel report lié au Covid-19 et à son variant Omicron, l’assemblée générale 2022 du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de Saône-et-Loire (CDMJSEA 71) aura lieu le 19 mars au Château de la Verrerie, au Creusot à partir de 9h 30. Initialement prévues le 5 mars, les assises annuelles ont été repoussées de deux semaines, le Château de la Verrerie étant en ce premier week-end de mars le lieu des départs des différentes courses de la vingtième édition du Trail des Trois Châteaux. A noter que le CDMJSEA 71 est à nouveau partenaire de cette importante compétition, organisée par l’Entente Athlétique du Creusot et qui devrait attirer plusieurs centaines de concurrents dans la Cité du Pilon et alentours.



L’organisation de l’assemblée générale 2022 figurait ainsi à l’ordre du jour de la première réunion de l’année civile du comité directeur du CDMJSEA 71. Une réunion qui s’est tenue ce jeudi sous la présidence de Gérard Tollard au local de l’Office municipal des sports de Châtenoy-le-Royal mis à disposition par son président Jean-Marc De Micheli.



Dix-huit nouvelles médailles de bronze

Occasion pour le trésorier Marius Viero de faire le point sur l’état des finances. Lesquelles sont saines. En 2021, contrairement à d’autres comités départementaux voisins, le CDMJSEA 71 n’a pas été trop impacté par le Covid-19 et a compté 117 adhérents. En ce début 2022 81 médaillés ont d’ores et déjà réglé leur cotisation. Marius Viero a également fait état de la réunion, qui s’est déroulée le 5 janvier dernier à Mâcon, et à l’issue de laquelle dix-huit dossiers ont été retenus pour l’attribution de la médaille de bronze. S’en est suivi une discussion sur l’attribution et la remise des médailles.



Par ailleurs le président Gérard Tollard s’est félicité du bon déroulement de la Journée mondiale du bénévolat, marquée en Saône-et-Loire par la mise à l’honneur de dix bénévoles (cinq femmes et cinq hommes) dans le cadre de la Soirée des trophées de l’OMS de Châtenoy-le-Royal fin novembre.



Enfin signalons qu’en 2022 le CDMJSEA 71, outre le Trail des Trois Châteaux, sera aussi partenaire des championnats de France handisport de tennis de table prévus au Creusot les 2 et 3 avril et du tournoi international U15 organisé en juin par le FC Chalon.



Gabriel-Henri THEULOT