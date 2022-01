« Retraité.es maltraité.es, mais retraité.es mobilisé.es ! » clame l'Union Syndicale des retraités de Saône et Loire

Communiqué de presse

Un gouvernement malentendant ? Malvoyant ? Qui laisse des milliers de retraités en situation de précarité, de pauvreté avec une perte importante de leur pouvoir d’achat. Des retraités isolés par la fermeture de services publics de proximité pour le tout numérique. Des retraités dont l’accès aux soins se réduit de plus en plus dans des déserts médicaux et dans les structures hospitalières qui ferment des lits ou des services.

À Paris le 2 décembre, 25 000 retraités étaient venus de toute la France à l’appel de 9 organisations syndicales et associations pour défendre leur pouvoir d’achat, la santé et les services publics.

Faute de réaction de Macron, Ils ne vont pas en rester là.

Ce 13 janvier, les représentants des plus de 1000 adhérents Cgt retraités de Saône et Loire réunis en Comité Départemental de leur Union Syndicale des Retraités 71, offensifs, ont décidé de poursuivre la mobilisation pour leurs revendications.

Ce Comité Départemental a pris la décision d’un plan de travail ambitieux et combatif pour le 1er trimestre avec la participation des retraités sur leurs territoires à la journée nationale d’action interprofessionnelle du 27 janvier organisée par la CGT et plusieurs syndicats. Mobilisation qui sera suivie par un grand rassemblement régional des retraités à Dijon le 24 mars où plusieurs bus permettront les déplacements des 8 départements.

Vous aurez l’occasion de rencontrer les retraités CGT de Saône et Loire dans les différentes localités sur vos lieux de vie et sur les marchés. Ils s’adresseront à vous pour connaître vos besoins mais aussi pour partager leurs idées et vous proposer de rejoindre les actions de défense des revendications.