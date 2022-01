AVIS DE DECES - Madame Yvonne LABAUNE née CHAVEYRIAT

CHÂTENOY-LE-ROYAL, SAINT-VALLIER, BESANÇON, SAINT-MARCEL



Luc et Claudine, Sylvie, Corinne et Martine,

ses enfants et leurs conjoints ;

Léa, sa petite-fille ;

Léonora,

son arrière-petite-fille ;

ses frères et sœurs,

beaux-frères et belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille

vous font part du décès de

Madame Yvonne LABAUNE

née CHAVEYRIAT

survenu le 13 Janvier 2022, à l'âge de 84 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées vendredi 21 janvier, à 10h30, en l'Eglise de Chatenoy-le-Royal.

Ni fleurs, ni plaques.

Une collecte au profit de l'Institut Pasteur pour la Recherche Médicale sera faite à l'issue de la cérémonie.

Yvonne à rejoint son époux,

Henri

décédé en 2021.