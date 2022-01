Les bureaux locaux des Jeunes chambres économiques formés «au progrès de la société»

Le premier événement des Jeunes Chambres Économiques de Bourgogne Franche-Comté a eu lieu à Beaune le samedi 15 janvier.

Comme il est de tradition chaque début d’année dans le fonctionnement de notre association, les bureaux élus de nos jeunes chambres économiques locales se sont réunis samedi 15 janvier pour se former. La journée s’est articulée en plusieurs temps : le matin des ateliers personnalisés pour appréhender leurs années aux postes de président, trésoriers, secrétaires ou encore vice-présidents communication. Ainsi les 30 membres présents ont pu repartir avec toutes les cartes en main pour faire rayonner leurs jeunes chambres en 2022 !

Au moment du déjeuner, une surprise attendait nos membres : la signature d’une convention de partenariat avec EFC Prévention, une entreprise de Bourgogne Franche Comté, juste avant le déjeuner vers 12h30.

Un début d’après-midi digestif à la découverte du parcours de santé JCE de Beaune puis l’apprentissage du jeu « CAPT’N ODD » pour permettre aux JCE de BFC de sensibiliser, par le jeu, les entreprises de leurs territoires de manière ludique sur des sujets de développement durable et responsabilité sociétale.

Le président 2022 de la Fédération, Ludovic Berteau, a également eu l’occasion d’introniser Emilie Gadrey, elle est devenue membre de la JCE de Montbard Haute-Côte d’Or, moment important et émouvant pour tous.

Merci à la Jeune Chambre Economique de Beaune pour leur accueil et leur organisation.

À propos de la Jeune Chambre Économique Française :

La JCEF est un mouvement composé d’hommes et de femmes de 18 à 40 ans. Ces derniers s’engagent afin de contribuer à l’évolution de la société et de ses individus par la mise en place de projets d’ordre économique, social, et communautaire. Cette organisation forme le premier réseau de jeunes citoyens qui offre une démarche active pour contribuer au progrès de la société. En France, la JCEF 1500 jeunes citoyens actifs, d’horizons sociaux-professionnels variés.