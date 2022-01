AVIS DE DECES - Monsieur Hervé CLERC

CHÂTENOY-LE-ROYAL, - CHALON-SUR-SAÔNE



Jeanine son épouse ;

Martine et Éric,

Françoise et Damien,

ses enfants ;

Maëva, Justine, Johan et Colin, ses petits-enfants ;

Soulaym et Aliya,

ses arrière petits-enfants ;

Marc, Patrick et Gilles,

ses frères ;

Yvette † sa soeur ;

ses neveux et sa nièce ;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Hervé CLERC

survenu dans sa 87e année.

Hervé repose au Centre funéraire ROLET.

La cérémonie sera célébrée jeudi 20 janvier 2022 à 15 heures au crématorium de Crissey dans les règles sanitaires actuelles. Fleurs naturelles uniquement.