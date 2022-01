COVID 19 - Nouveau coup de pouce à destination de l'hôtellerie-restauration

Les établissements qui ont perdu plus de 30% de leur chiffre d'affaires aux mois de décembre et janvier par rapport à 2019 pourront bénéficier d'une aide au paiement des cotisations à hauteur de 20% de la masse salariale. Celles qui ont perdu plus de 65% du chiffre d'affaires pourront quant à elles prétendre à l'aide au paiement des charges salariales à hauteur de 20%, mais aussi à une exonération de cotisations patronales. En plus du secteur HCR, les traiteurs, l'événementiel et les agences de voyages sont concernés par ces mesures. Des mesures formalisées par Jean Castex en ce début de semaine.

Des mesures qui viennent s'ajouter au dispositif déjà en vigueur.