Le succès foudroyant des "Goguettes", ce jeudi 27 janvier

« Anonymes hier, courtisés par tous aujourd’hui » titrait un bel article de Nathalie Simon dans Le Figaro du 17 mai 2020. Le succès de ce quatuor – une femme, 3 hommes – est fulgurant. Et ils n’ont pas fini de vous surprendre, tant ils sont passés maitres dans l’art des goguettes : détourner les paroles de chansons connues, pour évoquer l’actualité.

Ils s’appellent Clémence Monnier, Aurélien Merle, Stan et Valentin Vander ; elle est pianiste et férue de chansons françaises, ils sont compositeurs auteurs-interprètes. Ils se sont rencontrés au bistrot à vins et chansons Le Limonaire, dans le 9e arrondissement de Paris. « Le lundi, c’était les scènes ouvertes de goguettes, se souvient Clémence Monnier. On a commencé comme ça, juste pour s’amuser entre amis. »

En 2013, le quatuor Les Goguettes est créé et commence à trouver son public.

« Nous écrivons nos textes, chacun de son côté ». Un talent se découvre, tant les textes sont pétillants d’humour et d’intelligence. C’est ce qui fera toute la différence.

La goguette qui a fait exploser les compteurs

« Nous avons véritablement connu le succès lors du 1er confinement, précise Clémence Monnier. Valentin avait écrit un texte satirique sur l’air de Vesoul de Brel. C’est devenu T’as voulu voir le salon, une vidéo que nous avons tournée avec les moyens du bord, le 28 avril 2020. »

Résultat : 5 millions de vues sur YouTube ! Et les commentaires pleuvent, comme une ovation virtuelle : « J’ai rarement autant ri, quel talent ! » « J’ai vu des milliers de trucs sur le confinement, mais là, c’est peut-être le meilleur » « Excellent, j’en ai mal au ventre » « Je ne m’en lasse pas, c’est excellentissime ! » « Génial, très drôle et intelligent ! »

Les médias se ruent sur le nouveau phénomène, saluant le talent rare des nouveaux chansonniers.

Sur le site des Goguettes, le quatuor n’en revient pas : « Le succès du confinement ! La goguette qui nous aura rendus populaires du Figaro à l’Humanité, du JT de Jean-Pierre Pernaut à la première page du Monde ! Dingue. »

« Globalement d’accord », leur nouveau spectacle



L’esprit de dérision, sur l’actualité comme sur eux-mêmes, coule dans les veines des 4 acolytes et transporte littéralement leur public : « 98 % des personnes interrogées avaient aimé leur précédent spectacle. Ils sont de retour pour convaincre les 2 % restants ! »

Les tournées se multiplient, la critique médiatique est unanime. Sur RTL, Laurent Ruquier s’enthousiasme : « Il y a longtemps que je n’avais vu et entendu des parodies aussi réussies ».

« La salle est hilare. Filez les voir ! » lit-on dans Le Parisien. Le Monde salue « une impertinence salutaire qui déclenche une belle hilarité. »

Nous avons demandé à Clémence un avant-goût de leur nouveau spectacle : « Il y aura 22 chansons satiriques. On y retrouvera Valérie Pécresse, sur l’air de Ma Gonzesse, de Renaud, une parodie sur l’air des Démons de minuit, du groupe Images, ou encore sur Les histoires d’amour finissent mal, des Rita Mitsouko. »

« L’actualité nous inspire beaucoup, surtout ceux qui nous gouvernent ou voudraient nous gouverner. Notre humour n’est jamais méchant, il est rassembleur. »

Est-ce que, vous aussi, vous allez succomber au talent des Goguettes ? Vous le saurez en allant les voir.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Les Goguettes « Globalement d’accord »

Jeudi 27 janvier 2022, à 20 h

Salle Marcel Sembat (1, place Mathias) à Chalon-sur-Saône

Réservation : ticketmaster-les-goguettes

Tarif : 39,50 €

Toutes les infos sur l’évènement sur le site du producteur Anim15 : ICI



La vidéo qui a fait le buzz : T’as voulu voir le salon (sur l’air de Vesoul par Jacques Brel, avec Clémence au piano et Valentin au chant et à la guitare.)

Plus d’infos sur Les Goguettes – En trio mais à quatre : http://www.lesgoguettes.fr/