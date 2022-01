"tu vas te prendre des balles de Kalach" : le député de Saône-et-Loire Benjamin Dirx menacé de mort

Partisan du pass vaccinal et soutien inconditionnel de la ligne portée par le gouvernement, le député de Saône et Loire a fait l'objet de menaces ce mercredi. Des menaces qu'il a souhaité rendre visibles publiquement. Sur sa publication twitter, le parlementaire fait savoir qu'un dépôt de plainte a été déposé suite à ces courriels reçus. Des menaces qui ne sont évidemment pas admissibles en démocratie, alors que la sanction politique doit se passer par l'isoloir. Considérer que seules les menaces et les intimidations sont les bonnes manières de faire, relève de l'imposture et d'un non-sens démocratique. Malgré les reproches qui peuvent être formulés en terme de respect des libertés publiques, il appartient à chacun de saisir son bulletin de vote... et de s'exprimer le cas échéant.

L.G