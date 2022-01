AVIS DE DECES - Madame Madeleine BOIS née BORGEOT

FONTAINE-LES-DIJON, CRISSEY, VIREY-LE-GRAND, - CHALON-SUR-SAÔNE



Michel et Nicolle Bois,

Aline et André Renaud,

Nicole et Claude Bouton,

Christine et Bruno Russier,

ses enfants et leurs conjoints ;

Julien et Célia, Siegfried, Marlène, Bérénice et Tom, Victorien, Alexis (†), Illéana,

ses petits-enfants ;

Alice,

son arrière-petite-fille ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine BOIS

née BORGEOT

survenu le 19 janvier 2022

à l'âge de 95 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 24 janvier 2022 à 14h30 en l'église de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

André

décédé en 1973 à l'âge de 49 ans

et son petit-fils,

Alexis

décédé en 2017 à l'âge de 19 ans et demi.