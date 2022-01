PRESIDENTIELLES - Un nouveau candidat à la candidature - Jean-Marc Governatori

Communiqué de presse

Face à la désunion incroyable de la gauche qui choque le centriste que je suis, face à la stratégie de Y. Jadot et EELV qui plombent encore l’écologie politique, face à la division des candidats éco citoyens, face à l’absence de sujets capitaux et solutions audacieuses dans le débat présidentiel, j’ai décidé de me porter candidat à la Présidence de la République. Les problématiques climatique, démocratique, éducative, énergétique, financière, sanitaire et sociale sont éclipsées pour se consacrer aux sondages et à Zemmour !

Une étude du 18 janvier dans la revue « Environnemental Science and Technology » démontre que nous avons atteint la limite planétaire en matière de pollutions chimiques et plastique. Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, annonce l’inhabitabilité de 50 %de notre planète dans 50 ans si rien ne change. Des experts du FMI prévoient une inflation incontrôlable suite à la raréfaction des matières premières conjuguée à la fabrication artificielle de 20 000 milliards de dollars liée à la mauvaise gestion de la Covid par les gouvernements mondiaux. Les 4 matières premières dont dépendent 100% des emplois vont être en rupture définitive de stock (cuivre, pétrole, uranium, zinc). Toute l’économie mondiale repose sur l’informatique : une panne ou une cyber attaque et plus rien ne fonctionne. Quelques multinationales et 2 pays (Chine/Usa) maîtrisent le monde, donc nos emplois, nos libertés et nos finances ! Les phénomènes climatiques extrêmes vont se multiplier, plombant nos finances et générant des flux de population colossaux...

La solution est l’autonomie. Autonomie des personnes et des territoires en matière alimentaire et énergétique. Économie circulaire, éducation à la santé, rénovation énergétique, potagérisation partout, systèmes d’échanges locaux dans chaque quartier, sortie du présidentialisme, principe de co- responsabilité... doivent monopoliser le débat présidentiel français. C’est une question de vie ou de mort de notre espèce. Ch a n g e r n o t r e r a p p o r t à l ’ a r g e n t , c h a n g e r n o t r e r a p p o r t à l ’ a n i ma l et au végétal, prendre conscience de nos responsabilités, c’est maintenant.

Portrait du candidat

» Nommé 2 fois meilleur gestionnaire de France.

» Détenteur du Trophée de l’Emploi remis par le Ministre

des PME.

» Anci en dél égué de SOS SAHEL.

» Président de la Fédération Agissons (association humanitaire et écologiste).

» Au t e u r d e 1 4 l i v r e s d o n t 3 p r é f a c é s p a r Al b e r t J a c q u a r d .

» Conférencier sur l’Écologie, la Santé et le Vouloir

d’achat.

» Délégué national végé de la liste de Y. Jadot aux Européennes 2019 avec score historique à la clé.

» Meilleur score de France en liste Europe Écologie 100% écolo aux municipales juin 2020 villes de + de 10.000 hab(Nice, 19,5%).

» Seule liste de France à être soutenue par tous les partis écologistes.

» Président des élus écologistes niçois.

» Son score aux Régionales 2021 lui permet d’obtenir un Office régional environnemental qui mettra en place une partie de son projet de société.

» Noté 20 sur 20 par Politique Animaux (L214).

» Le président national d’Anticor, Jean Christophe Picard, avait démissionné de son poste pour être sur sa liste municipale.

» Finaliste à la Primaire présidentielle écologiste de septembre 2021 où EELVa tenté de l’évincer : c’est une décision de justice qui reconnaît son droit à en être et la même justice qui a été saisie pour connaître son vrai score.