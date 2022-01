Rugby Territorial : Givry-Cheilly et Saône-Seille en 1ere série, Châtenoy le Royal en 2e série

A l’issue des quatre poules de brassage pour déterminer qui jouera en 1ere, 2e, 3e et 4e série Régionales et auraient dû se terminer sur les terrains de Bourgogne Franche-Comté dimanche dernier, en non sur tapis-vert, compte-tenu des annulations de match liées au Covid mais aussi aux conditions climatiques (terrains gelés), la Commission des épreuves de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté a tranché.

Afin de respecter le calendrier imposé par la FFR quant aux poules qualificatives lesquelles verront les premiers se qualifier pour les phases finales de Championnat de France. La Ligue Régionale a interprété le règlement en appliquant une savante péréquation pour établir un classement définitif des poules de brassage et positionner les clubs dans chacune des Séries en fonction de leur classement et de critères école de rugby, arbitres, etc.…

Ainsi les clubs Givry-Cheilly et de Saône-Seille (Simandre) joueront le Championnat de 1ere Série en compagnie de St Martin du Lac (71), Sens (89), Morez (39) et Is sur Tille (21)

Le Chatenoy Rugby Club jouera en 2e série ou il rencontrera Bourbon-Lancy (71), Montbard (21), Baume les Dames et Censeau-Arbois (39).

Le club de St Firmin jouera en 3e série contre Pougues les Eaux (58), RC Dijon (21), Ordon (89) et Morteau (25)

La 4e série est composée des clubs de Varennes Vauzelles, Auxonne, Vallée de l’Ouche, Chatillon-sur-Seine et Lure

Premières rencontres de la phase Aller le dimanche 30 janvier 2022 :

Givry-Cheilly reçoit Morez et Saone Seille reçoit St Martin du Lac pour la 1ere Série.

En 2e série, Chatenoy le Royal se déplace à Montbard.

JC Reynaud