En Saône et Loire, le comité départemental pro-Hidalgo s'élance

Franck Charlier, n°1 du PS en Saône et Loire, entouré de David Marti - Maire du Creusot et Président de la CUCM, Nathalie Leblanc Vice-Présidente au conseil régional, Raymond Gonthier - trésorier fédéral et Léopold Comtet en charge des jeunes ont dévoilé les grandes lignes en soutien à la candidature d'Anne Hidalgo.

Malgré des sondages pas forcément au beau fixe par la maire de Paris, candidate à l'élection présidentielle d'avril prochain, ses soutiens en Saône et Loire s'organisent et affichent couleurs et programme.

"La question de fond est celle de savoir quelle France on veut" pour Franck Charlier

Le n°1 du PS en Saône et Loire, qui a pris les commandes de la fédération départementale après la défaite aux départementales, l'assure, "liberté, égalité, tolérance et solidarité sont les maillons forts du programme de notre candidate". Alors que depuis 2017, entre les Gilets Jaunes et la crise sanitaire, la "France n'a jamais été aussi divisée, il est temps de retrouver un peu de sérénité et une unité autour des valeurs de la rébublique". C'est par ces mots qu'Anne Hidalgo fonde les lignes directrices du programme qu'elle entend porter devant les Français au mois d'avril.

"Un projet républicain, social et écologique" fondé sur 70 propositions (à découvrir ici). Des propositions qui concernent toutes les thématiques régaliennes mais pas seulement. La question centrale du pouvoir d'achat étant au coeur de nos préoccupations quotidiennes, Franck Charlier et Léopold Comtet sont revenus notamment sur un certain nombre emblématiques telles que l'augmentation des salaires avec + 15 % du SMIC, la fin des écarts indécents de rémunération, l'égalité réellle des salaires entre hommes et femmes, la défense des droits des salariés mais aussi 10 mesures sur l'écologie comme un pilier de son programme avec la création d'un impôt de solidarité sur la fortune Climat et biodiversité afin que les plus fortunés financent la transition énergétique, la surtaxe des placements liés aux énergies fossiles mais aussi l'absence de construction de nouveaux EPR ou de petits réactions modulaires mais bien des énergies renouvelables à 100 %....

Au total, 70 mesures "chiffrées" rappelle David Marti, l'un des premiers maires à avoir apporté son soutien à la candidature d'Anne Hidalgo.

Le comité de soutien départemental se structure et de "nombreux rendez-vous sont déjà dans les cartons, s'appuyant sur notre réseau de sections" souligne le secrétaire fédéral du PS. "La campagne se fera malgré le contexte sanitaire" rajoute Nathalie Leblanc, ne s'inquiétant pas sur la capacité du réseau de militants et de sympatisants à se mobiliser en faveur de la candidate. Des opérations de tractage et de boitage vont être lancées.

Le coup de sang de David Marti contre la presse parisienne

Le maire du Creusot a marqué son agacement à l'encontre notamment de la presse parisienne. "Je suis choqué par la campagne médiatique de la presse parisienne qui manque totalement d'objectivité à l'encontre d'Anne Hidalgo. Certains en font une affaire personnelle. Ca dépasse à ce stade le rationnel. On peut la critiquer mais il ne faut pas que ça tourne au lynchage médiatique".

Laurent Guillaumé