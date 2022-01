Jean-Jacques Bourdin écarté temporairement de RMC et BFMTV

"Jean-Jacques Bourdin, à la demande de la direction, se retire temporairement des antennes de BFMTV et de RMC.

Cette décision a été prise pour ne pas porter préjudice au fonctionnement quotidien de BFMTV et de RMC". C'est le sens du communiqué publié par le groupe Altice ce dimanche. Une décision qui n'est sans doute pas étrangère à la polémique soulevée par le propos liminaire de Valérie Pécresse, plaçant Jean-Jacques Bourdin et la chaîne dans une fâcheuse posture. En plein coeur de la campagne présidentielle. C'est Apolline de Malherbe qui remplacera Jean-Jacques Bourdin sur son émission politique matinale et Bruce Toussaint dans son émission "Face à la France". Une décision qui sonne comme un coup de massue pour l'une des figures de l'audiovisuel français. Jean-Jacques Bourdin étant visé par une enquête pour tentative d'agression sexuelle.