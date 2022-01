Les gendarmes de Saône et Loire ont contrôlé les chasseurs sur la Côte Chalonnaise

"Ce samedi, en fin d'après-midi, les militaires de la communauté de brigades de CHAGNY en collaboration avec les agents de l'Office Français de la Biodiversité ont organisé un contrôle des activités de chasse sur les communes de CHASSEY LE CAMP, CHAMILLY, ALUZE, RULLY, BOUZERON.

Sur réquisition de M. le Procureur de la République de CHALON SUR SAÔNE, cette opération avait pour but de contrôler le transport et la détention des armes de chasse ainsi que la législation concernant le gibier.

Les cinq militaires de la gendarmerie et les quatre agents de l'OFB ont pu ainsi avoir une action préventive, de contrôle et pédagogique vis à vis des chasseurs sans qu'aucune infraction ne soit relevée.

La qualité des échanges ainsi que l'excellente collaboration entre les services de l'état permettront très vraisemblablement de réitérer de telles opérations à vocation préventive" précise la gendarmerie de Saône et Loire.