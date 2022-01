L’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône et l’Education Nationale main dans la main pour le projet « Trop Classe »

Qu’on se le dise : L’Espace des Arts est la seule Scène nationale à proposé ce projet qui est d’accueillir des élèves d’école primaire une semaine dans ses locaux pour « faire classe » et rencontrer les chorégraphes et danseurs Aicha M’Barek et Hafiz Dhaou qui seront présents du 24 au 28 janvier à l’événement "Trop Classe"



Mardi 25 janvier 2022 à 14h00, au restaurant Bloc 7 de l’Espace des Arts se déroulait un Point presse de présentation de "Trop Classe". Sur place Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, assisté d’Emmanuelle Dupuit-Pinto, Vice-présidente à la Culture du Grand Chalon, Alain Gaudray, Maire de Fragnes La Loyère, de Monsieur Philippe Marlier, Inspecteur de l’Education Nationale de Chalon secteur 2, de Madame Severine Paget, Conseillère pédagogique du secteur Chalon 2 ainsi que Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts, expliquait le déroulement de ce dispositif « Trop classe » qui consiste aux élèves des écoles primaires du bassin chalonnais de venir faire classe et de rencontrer les chorégraphes et danseurs Aicha M’Barek et Hafiz Dhaou.

Extraits des différents discours prononcés :

Sébastien Martin : « Cette opération s’inscrit profondément dans l’accroissement des liens entre cet établissement de l’Espace des Arts, Scène nationale et les territoires. Je pense que l’accès à la culture, la sensibilisation et la propriété à la culture sont des éléments essentiels que peux et que doit contribuer un établissement comme l’E.D.A.

Je remercie d’ailleurs toute l’équipe de l’Inspection Académique car on sait très bien que rien ne peut se faire dans ce genre de projet même s’il y a eu la volonté de l’équipe de l’Espace des Arts autour de Nicolas. Rien ne peut se faire, s’il n’y a pas un vrai et un bon partenariat avec les équipes de l’Education Nationale […] Les communes ont aussi leur rôle à jouer comme ici où on est sur une école primaire de Fragnes-la-Loyère. En effet, les communes sont amenées à participer au projet et nous, nous avons la charge d’en faire la promotion par des rencontres avec la Vice-présidente Emmanuelle Dupuit, puisqu’elle rencontrera tout au long de l’année des communes pour les sensibiliser à ce projet afin qu’au fur à mesure du temps, on le pérennise et qu’il prenne de plus en plus d’ampleur.

C’est un beau projet collaboratif comme on sait très bien le faire l’E.D.A. En effet, sous l’impulsion de Nicolas Royer, son Directeur, l’E.D.A a décidé d’être un acteur pleinement et vraiment investi sur le territoire du Grand Chalon et avec cette opération en direction des scolaires, je crois qu’il nous montre encore une fois, qu’il ouvre une nouvelle fois l’E.D.A sur l’ensemble du territoire chalonnais. Donc merci à Nicolas de cette belle initiative ! ».

Nicolas Royer : « Merci Monsieur le Président ! ‘Trop Classe’, c’est effectivement la construction d’un projet qui a été porté avec l’Education Nationale ! Je crois que si les deux Ministères ont du mal à se parler en tout cas nous, sur le territoire, on arrive à bien se parler avec des propos très constructifs et des liens étroits qui peuvent nous faire rêver d’écrire un jour une page de cette rencontre […]

Le projet ‘Trop Classe’, ce sont des aspects de travail que l’on a avec l’Education Nationale et vous l’avez souligné, c’est à la fois, cette éducation artistique et culturelle en direction des plus jeunes avec un rêve simple que j’avais fait, quand je me suis dit, si chaque enfant pouvait passer un jour devant un théâtre et avoir envie de pousser la porte d’entrée afin de prendre une brochure et éventuellement d’aller voir un des spectacles, cela serait gagné ! Pour l’avenir, si ce lieu n’est pas habité par la jeunesse demain, je ne sais pas à quoi il sert […]

Ce projet est construit avec une formation des enseignants grâce aussi à la coopération de l’E.N qui a pu apporter 2 jours aux enseignants afin qu’ils soient formés car il ne s’agit pas que ce soit que les artistes qui viennent dans les classes pour donner des cours de théâtre mais c’est bien aux enseignants de se l’approprier. Et puis tout cela finit en fin de semaine par un spectacle programmé spécialement pour eux où on se relaie avec toutes les écoles pour un rendu autour d’un spectacle où ils sont aussi spectateurs mais aussi autour d’un restitution par eux-mêmes dans plein d’endroits différents, selon l’appétence de l’enseignant et des artistes associés […] Bref, l’idée, c’est qu’à la fin de mon mandat de 5 ans, que l’ensemble des communes du territoire aient pu bénéficier de ce dispositif ! ».

Philippe Marlier : « C’est un projet qui a été initié en février 2020 quand nous nous sommes retrouvés et que nous avons lancé ce partenariat extrêmement ambitieux. Mais on a relevé ce défi avec vous assez rapidement car les classes de l’an passé qui participaient à cet événement avaient un bilan extrêmement positif. 6 classes cette année, 4 classes de Chalon et 2 classes des communes extérieures à Chalon sont prévues pour ce dispositif ‘Trop Classe’.

Vous avez eu à cœur aussi d’associer des élèves issus des quartiers de la ville avec une politique volontariste extrêmement forte sur l’ouverture culturelle qui ne sont pas forcément naturelle pour ce public autour de l’oralité afin de se construire une posture, prendre confiance, s’exprimer… ce qui est quelque chose qui n’est pas évident pour un certain nombre d’élèves qu’ils soient issus dans les écoles des quartiers ou d’autres secteurs.

Je pense que cette année, le projet va être à l’instar de celui qui a été conduit l’année passée, une totale réussite. Je suis d’ailleurs tout à fait partant pour amplifier ce partenariat et faire en sorte si vous le souhaitez et si vous le voulez que l’année prochaine, ce soit 10 classes qui soient parties prenantes ! ».

Quant à Alain Gaudray , il se félicitait et se montrait très enthousiaste de ce projet qui lui tenait à cœur pour les administrés de sa commune, notamment pour les personnes en difficultés socialement dont certaines sont stigmatisées. Pour lui, l’Espace des Arts est un lieu de partage, d’échanges et de rencontres qui permet d’inculquer aux enfants les vraies valeurs dont ils ont besoin. Il se disait également très séduit de ce dispositif ‘Trop Classe’ et que cela ne pouvait être que très bénéfique sur le fait que l’école de Fragnes-la-Loyère s’ouvre sur l’extérieur. Il concluait que pour toutes ces raisons sa commune avait accroché à ce projet avec madame Paget et qu’il se félicitait des retours positifs des parents très séduits par l’établissement hôte de cet événement.

S’en suivait une visite sur les deux ateliers mis en place pour les élèves de Fragnes-la-Loyère :

Le 1er dirigé par l’institutrice,

Le 2ème dirigé par les chorégraphes et danseurs Aicha M’Barek et Hafiz Dhaou !

