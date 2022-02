Les Fatals Picards débarquent à Chalon – En prime, petit clin d’œil en vidéo du chanteur !

Les Fatals Picards enflamment la scène par leur rock énergique et leur humour décapant. C’est ce samedi, 5 février, à 20 h. Et, spécialement pour les lecteurs et lectrices d’info-chalon, un clin d’œil du chanteur en fin d’article !

En 20 ans d’existence et près de 1 600 concerts, Les Fatals Picards ont donné leurs lettres de noblesse au rock festif – fait de musique endiablée et de textes excellentissimes : vivifiants, railleurs et intelligents. Leur esprit de dérision et d’autodérision nous fait tellement de bien quand tout le reste, autour, semble morose.

Si leurs clips (voir annexes) nous font exploser de rire devant un écran placide, c’est sur scène qu’ils donnent toute la mesure de leur démesure, là qu’ils sont dans leur arène préférée. Et c’est là aussi que leur public trépignant les attend : les fidèles et ceux, de plus en plus nombreux, qui les rejoignent.

Le rock, l’humour et la chanson française

Dans leurs interviews, clips, concerts et bien sûr leurs textes, le quatuor des ‘Fatals moqueurs’ suinte l’humour par tous les pores de leur esprit. C’est leur nature, leur force, leur ADN. La scène est le lieu libérateur par excellence, là où la connexion avec le public n’a rien de factice : « Bien sûr, la scène nous a manqué, s’exclame Paul, le chanteur du groupe, comme à tout musicien. Quand on écrit nos chansons, c’est toujours dans l’idée de les jouer devant des gens pour voir leurs réactions en direct, les faire rire et danser. Sur scène, on peut interagir avec le public, le prendre à partie sur ce qui se passe dans la salle, sur l’actualité et je ne m’en priverai pas ! lance Paul. La scène, c’est là qu’on s’accomplit, c’est pour ça qu’on fait ce métier. »

Ne vous y trompez pas : derrière le show déjanté et la dérision, il y a une attention réelle aux textes : des chansons irrévérencieuses à souhait qui sonnent juste, un second degré engagé, plus jubilatoire que moralisateur. « Nous, on fait pas partie d’un parti politique, on parle de trucs avec humour et un peu de tendresse. Les revendications, les lieux communs du type « le racisme, c’est pas bien », c’est brosser les gens dans le sens du poil, c’est trop facile et on n’aime pas ça. »

Les Fatals Picards s’inscrivent dans la lignée de nos grands artistes satiriques, avec la musique punk rock en plus « On écoutait Renaud, Brassens, Desproges, Coluche, Mano Solo, Les Nuls, explique Paul, ces influences et beaucoup d’autres nous imprègnent inconsciemment dans la création. »

Dans le concert qui fête leurs 20 ans, Laurent – alias Billy – (à la guitare), Yves (à la basse), Jean-Marc (à la batterie) et Paul interpréteront un florilège de leurs grands classiques : Mon père était tellement de gauche, Bernard Lavilliers, Goldorak est mort, La Sécurité de l’emploi, Punk à Chien... et des titres de leur 9e album, Espèces menacées, comme Sucer des cailloux (sur les interdits alimentaires) ou Morflé (chanson tendre en acoustique) qui font déjà un tabac. Mais ils offriront aussi le premier titre de leur futur album : Le syndrome de Göteborg. « On a imaginé une nouvelle maladie : tout ce qu’on pense, on le dirait, sans philtre et sans contrôle, comme un syndrome, explique Paul. On a trouvé ça intéressant que, dans la société où on est, où t’as plus le droit de rien dire sans que ça te cause un paquet d’emmerdes, il y ait ce syndrome qui ouvrirait les vannes à la liberté d’expression.»

Un grand moment de vertige en perspective !

Dans leur rétro et leur viseur

Au fil des années, Les Fatals ont affirmé une amitié et un style, vraiment unique « C’est vrai que notre amitié s’est encore soudée, on est comme des frères. Et si nos textes sont toujours écrits avec la même patte, on a progressivement affiné et travaillé la musique. On commence à avoir une forme de crédibilité aussi, on nous prend plus seulement pour des mariolles. »

Le rock, l’humour et la chanson française, voilà la signature qui fait leur succès.

« C’est ce qui nous surprend toujours, c’est la réponse des festivals de rock quand on propose de venir jouer. C’est comme s’ils craignaient que notre humour ne cadre pas avec « le rock, c’est sérieux ». Alors pour eux, on doit être comme le cousin qu’on n’a pas envie d’inviter. »

Et pourtant… Ils sont passés par les plus belles salles de Paris et de toute la France – L’Olympia, la Cigale et tant d’autres – ont été chaque fois accueillis par un public survolté. Mais rire, c’est pas assez « rock » ?

Alors, nous, on prie et on s’écrie : « Vivement que Les Vieilles Charrues et autres gros festivals programment Les Fatals Picards ! Que les radios nationales passent et repassent leurs titres… Parce qu’alors, même si vous n’êtes pas un fan de la 1re heure de rock, c’est sûr, vous succomberez – carrément – à leur rock festif !

En attendant, les Fatals Picards continuent à faire ce qu’ils savent faire depuis leurs débuts : jouer à être Les Fatals Picards.

Nathalie DUNAND

[email protected]

Les Fatals Picards

Samedi 5 février 2022

Horaire : 20 h

Tarif : 25 € (durée 1 h 30)

Salle Sembat (1, pl. Mathias)

Chalon-sur-Saône

Un p’tit tour pour se marrer, les clips : Sucer des cailloux ; Bernard Lavilliers

« Malgré tous nos efforts, le concert se déroulera en places assises, consignes sanitaires obligent. »