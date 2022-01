AVIS DE DECES - Madame Colette VADOT

SAINT-RÉMY, CHALON-SUR-SAÔNE



Jacky et Murielle,

Aliette et Michel,

ses enfants ;

Laura et Pierre,

Manon et Xavier,

Fanny et Anthony,

Clément et Laurine,

ses petits-enfants ;

Siméon, Ellie-Lara, Paul-Enaël, Ava,

ses arrière-petits-enfants ;

Marcel Vadot, son époux ;

sa sœur et ses frères ;

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Colette VADOT

à l'âge de 85 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 2 février 2022 à 14h30 en l'église de Sainte-Thérèse à Saint-Rémy.

La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent part à sa peine.