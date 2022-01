Le Lions Club Cercles d’Or offre des places de cinéma aux enfants en difficulté.

Une tradition et surtout une action de solidarité, qui dure depuis plus de 35 ans, et permet aux enfants vivant dans des milieux difficiles ou victime de souffrances de pouvoir bénéficier d’accès au cinéma Megamara par le biais des associations qui leur viennent en aide. Quels que soient les problèmes intrafamiliaux, difficultés financières, violences, parents qui n’arrivent pas à éduquer leurs enfants… le résultat est le même, ce sont les enfants les premières victimes. Très souvent le seul refuge c’est l’aide apportée par les associations grâce à leurs éducateurs et personnels spécialisés.

Alain Thouvenot président du Lions Cercles d’Or, entouré de quelques membres du club, a remis 50 places de cinéma à Christian Emiliani président de Sauvegarde 71, à Murielle Szkudelski directrice des pôles VIF (Violences Intra Familiales) du CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) résidence de l’Ecluse (groupe PEP), à Didier Bernard directeur de La Roche Fleurie. L’IDEF Châtenoy était absent à cette remise de places de cinéma. Ces places de cinéma sont utilisables sur toute l’année au Megarama.

Le Lions Club fait d’autres actions pour les jeunes de 8 à 12 ans en leur offrant des séjours de vacances de 2 semaines. En 2021, ce sont 6 jeunes qui ont bénéficié de cette action, 1 recommandé par l’AEMO, l’un des pôles de la Sauvegarde 71 et 5 proposés par la résidence de l’Ecluse ; il offre aussi des séjours Vacances Plein Air (VPA) et des activités autour du cirque permettant aux enfants d’avoir des vacances hors du contexte familial.

Les associations œuvrent en permanence pour venir en aide aux enfants dans la détresse et aux femmes victimes de violences. Ces associations sont en manque d’effectif et recrutent des éducateurs, du personnel administratif pour mener à bien leurs missions. Ceux et celles d’entre vous qui seraient intéressés, peuvent prendre contact avec les responsables de ces associations.

C.Cléaux