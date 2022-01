Des membres du Collectif Chalonnais Anti-passes et Liberté vaccinale ont rencontré le député Raphaël Gauvain

Alors qu'une courte majorité des membres du collectif étaient opposés à une telle rencontre, estimant que celle-ci ne mènerait à rien, la délégation a été reçue entre deux rendez-vous à la permanence du député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire ce samedi matin, pendant une action symbolique menée devant les locaux. Si l'événement est à noter, cette rencontre s'est vite transformée en dialogue de sourds. Plus de détails avec Info Chalon.

L'éventualité d'une rencontre entre Raphaël Gauvain, député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, et les membres du Collectif Chalonnais Anti-passes et Liberté vaccinale avait été évoquée lors de l'agora du mercredi 26 janvier, à la Maison des Associations.

Cette idée a été rejetée à une courte majorité.

«C'est comme pisser dans un violon!», déclarera à ce propos Pierre Laine, membre de Sud-Solidaires 71, dans un langage fleuri dont il a le secret, estimant que cette rencontre ne mènerait à rien.

Si les partisans du dialogue se sont pliés à l'avis de la majorité, mais il ne faut jamais dire : «Fontaine, je ne boirai pas de ton eau!», il semble que le destin en aura décidé autrement...

En effet, ce samedi 29 janvier, une dizaine de membres du collectif se sont symboliquement couchés devant la permanence parlementaire du député Raphaël Gauvain, Rue d'Autun, allusion à peine voilée au fait qu'il se soit endormi au moment de voter le pass vaccinal en première lecture.

Ce dernier, intrigué, a reçu trois d'entre eux, entre deux rendez-vous «Le Député en direct», allant jusqu'à leur offir le café.

La délégation est vite rentré dans le vif du sujet.

Réfutant l'idée selon laquelle le gouvernement se soit assis sur la Constitution, le député estime qu'au contraire, «les débats ont permis d'améliorer le texte».

«Je considère sur le pass vaccinal est nécessaire, équilibré et proportionné», leur explique l'élu.

Une réponse qui ne satisfait pas ses interlocuteurs bien décidés à lui dire leurs quatre vérités.

Si l'effort d'une amorce de dialogue est à louer, les amabilités ont vite laissé place à une joute verbale avec arguments contre arguments — ce qui n'est pas pour déplaire à votre serviteur qui n'en a pas perdu une miette!

Ajoutant «qu'à tout moment, si la situation le permet, le gouvernement aura l'obligation de lever le pass vaccinal» qui restera en application jusqu'au 31 juillet 2022.

Pour Yoann Janet, une des figures de proue du collectif, l'instauration des passes sanitaire et vaccinal vont à l'encontre de la Constitution et viole les libertés individuelles et le principe d'égalité, en créant des discriminations contre les non-vaccinés.

Le député parlera lui d'un «équilibre entre droits et devoirs».

«Quand on nous prive de tout, c'est une dictature!», lui rétorquera une soignante.

«Pourquoi M. Véran veut interdire la vitamine D?», demandera Yoann, en revenant à la charge.

Le jeune homme fait allusion à un «projet» qui viserait à classer la vitamine D dans la liste des perturbateurs endocriniens (PE), ces substances qui ont un effet sur le fonctionnement hormonal et peuvent ainsi «causer des effets néfastes sur la santé», selon la définition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire.

Pour la soignante, l'explication ne tient pas : «Si on supplémente tout le monde avec cinq gouttes de vitamine D par jour, la population va être en meilleure santé».

«La mainmise de l'industrie pharmaceutique sur la crise sanitaire, c'est effrayant!», s'exclamera Pascal Poyen, autre membre de SUD-Solidaires et autre figure Chalonnaise bien connue du collectif.

Alors que, droit dans ses bottes, le député LREM affronte les critiques formulées à l'encontre de la majorité à laquelle il appartient, une nervosité commence à se faire sentir du côté de ses interlocuteurs qui ont l'impression qu'on se moque d'eux.

Constatant un sourire «narquois» sur le visage du député, Yoann commence à voir rouge.

Ne comprenant pas un tel emportement et niant se moquer d'eux, l'élu demandera à ce dernier d'arrêter de «faire son numéro».

«Vous êtes un suiveur! Vous n'avez pas d"avis! Vous vous moquez des gens et vous répondez à côté!», lui lancera Yoann.

Pour lui, il est inutile de continuer cette rencontre,«c'est un dialogue de sourds».

La rencontre s'est arrêtée dans une ambiance nettement moins chaleureuse. Espérons que ce n'est qu'un au revoir et qu'une nouvelle passe d'armes aura lieu dans les prochains jours.

D'après les autres membres du collectif présents devant la permanence, les forces de l'ordre auraient procédé à des prises d'identité de ces derniers, durant la rencontre.

Donc, vivement le deuxième round!



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati