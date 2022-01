Premières Rencontres des métiers de la Vigne à la Cave chez les Vignerons de Buxy

Chez les Vignerons de Buxy, on porte haut les valeurs de transmission, de partage et du travail bien fait ; partant de ce principe, le projet d’organiser des Rencontres entre la filière viticole et les jeunes s’est imposé naturellement. Objectif : témoigner, s’ouvrir à la nouvelle génération et pourquoi pas susciter des vocations.

Quoi de mieux pour découvrir une filière que de rencontrer ses principaux acteurs, en immersion sur le lieu de production, pour échanger sur leur parcours, leur quotidien ?



Durant deux jours, les vignerons-coopérateurs et les équipes de la Cave seront mobilisés pour accueillir les collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi afin de leur faire découvrir les ressorts de leurs métiers : œnologue, vigneron, caviste, technicien de maintenance, conducteur de machines sur ligne de conditionnement automatisé, technicien vigne, responsable qualité, responsable de production, vendeur de caveau, salarié administratif, chargé de communication et œnotourisme, marketing digital etc., le tout enrichi de visites des caves et des espaces de production. (Cuverie, nouvel embouteillage)

Depuis 2011, la Cave des Vignerons de Buxy est fortement engagée dans une démarche développement durable et œuvre au sein du réseau Vignerons Engagés pour une viticulture responsable et tournée vers l’innovation. Ainsi les visiteurs pourront ainsi découvrir les actions menées dans ce cadre : station météo connectée, exosquelette, borne génodique etc. Une immersion passionnante dans la viticulture de demain.

Deux journées qui pourraient bien tout changer !

*De 9h00 à 18h00 – Maison Millebuis 4-6 Route de Chalon – 71 390 Buxy – Entrée libre/Pass sanitaire