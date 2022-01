Les résultats du Saint-Rémy Tennis de table

Résultats du 3ème tour de critérium fédéral :

- En R1 à Nevers, Tom et Maxime étaient engagés en seniors. Le maintien est acquis pour Tom qui finit 9ème, pas de perfs ni de contres. Cela a été plus compliqué pour Maxime qui ne remporte qu'un match, et est contraint à la descente en R2.

- En R2 au Creusot, en seniors, Lilian rate malheureusement la montée pour un petit match... après un parcours sans faute, il bute en 1/2 finale sur 14 et finit 3ème , dommage. Bastien termine quant à lui 10ème et assure le maintien. À noter sa belle perf à 14 alors qu'il était mené 2/0!

En cadets, belles performances de Tom L. et d'Ivane ! Le premier cité termine 6ème avec une très belle perf à 6! Il se maintient par ailleurs pour le tour prochain. Ivane finit 8ème avec 2 victoires à la clef pour sa première au niveau régional, mais cela ne suffit pas pour le maintien (à voir pour les repêchages...).

- En D1 seniors, belle journée pour Tony qui atteint la 1/2 finale avec notamment une très belle perf à 13. Il termine 4ème. Cela a été plus difficile pour Corentin, qui termine 14ème et redescend en D2.

Chez les cadets, toujours autant de représentants san-rémois : Léo accroche le podium et termine 3ème . Il est suivi par Baptiste 6ème, Grégory 8ème, Marius 9ème et Yanis 12ème. Un bon état d'esprit d'ensemble et des victoires en simple pour presque tout le monde !

- En D2 seniors, superbe journée pour Nathalie qui ne s'incline qu'en finale sur plus fort : elle termine 2ème et monte en D1 ! Cela a été plus difficile pour Karine, 12ème, et Manu, 18ème mais qui a remporté ses premiers sets !

Bravo à tous les participants, et merci aux coachs et supporters qui ont fait le déplacement durant ces deux jours : Anthony, Joshua, Corentin, Tom...