CARNAVAL DE CHALON - Réservation du Carnaband's Show à compter de mercredi, 1 semaine de plus pour la fête foraine...

L'édition 2022 aura bel et bien lieu (sous réserve d'un contexte sanitaire qui ne vienne pas tout chambouler !). C'est l'annonce formulée par Gilles Platret et Sébastien Mercey, Président du Comité des Fêtes de Chalon sur Saône. Une annonce qui était très étendue et qui fait valeur de symbole.

Un symbole annonciateur de printemps et l'espérons d'une fin du contexte sanitaire qui nous pollue au quotidien depuis deux ans maintenant.

Un programme qui reprend ses couleurs habituelles

Comme si Chalon-sur-Saône tirait un trait définitif sur deux années de galère en terme d'événements, le Carnaval s'annonce de la plus belle des façons, même si Sébastien Mercey a tenu à demander " de l'indulgence" soulignant que les préparatifs ont été menés "en trois semaines pour tout organiser" contrairement "à l'année habituelle".

Il s'élancera avec l'élection de la reine du Carnaval le dimanche 20 février, à la salle Marcel Sembat à 14h30. Election qui avait été reportée suite à la COVID 19 et qui devait se tenir en janvier initialement.

Le vendredi 25 janvier, défilé d'ouverture avec le traditionnel départ de la salle Marcel Sembat à 19H30 pour rejoindre la place de l'Hôtel de ville avec la remise des clefs officielle.

Samedi 26 février - Carnaband's Show au colisée avec deux séances fixées à 14h30 et 15h30.

Dimanche 27 février - grande cavalcade avec le départ Avenue Nièpce

Mardi 1er mars - Bal des seniors à la salle Marcel Sembat à 14h

Mercredi 2 mars - Bal costumé des enfants - Départ du défilée depuis l'EMA Sainte Marie à 14h pour rejoindre la salle Marcel Sembat.

Samedi 5 mars - Charivari de musiques au centre ville et show musical à 16h Place de l'hôtel de ville

Dimanche 6 mars - Grande cavalcade et remise des clefs à 18h

Sébastien Mercey et Gilles Platret ont profité de l'occasion pour souligner que l'édition 2022 du Carnaband's Show sera évidemment moins ouverte à l'international même si des groupes européens seront bien au rendez-vous. Les réservations sont ouvertes à compter de ce mercredi auprès de la billeterie de l'Elan.

Une fête foraine qui s'étale jusqu'au 13 mars

Un petit bonus est annoncé cette année, comme une forme de soutien à l'univers forain, avec une fête foraine qui s'installera jusqu'au 13 mars. Le pass sanitaire ne sera pas nécessaire sur la fête foraine à proprement parler mais pour accéder aux attractions, le pass vaccinal vous sera demandé (au moment d'écrire ces lignes, sous réserve de modification gouvernementale d'ici là). Ce sont quelques 180 attractions qui viendront s'installer à Chalon sur Saône pour le plus grand bonheur de chacun.

Gilles Platret a rappelé que l'ensemble du programme avait été validé par les services de l'Etat, et que bien évidemment, en fonction de l'évolution du contexte sanitaire, il avait vocation éventuellement à être modifié. "Carnaval est un bien collectif, qui appartient aux Chalonnais, mais disons-le bien clairement, il n'est pas question de mettre en danger quique ce soit. Il faut retrouver les moyens de se retrouver.

Seul le grand banquet du Parc des Expositions qui servait chaque année quelques 4000 couverts est la victime de la COVID 19 puisqu'il est tout simplement annulé cette année.

Allez on a trop hâte de partager ce grand moment Chalonnais !

Laurent Guillaumé