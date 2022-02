Koh Lanta revient... mais toujours le mardi !

Après une édition des 20 ans très polémique, et sans gagnant... Koh Lanta rempile à compter du 22 février...

Il fallait faire vite afin de tirer un trait définitif sur l'édition de la 20e saison et ses tricheries. Du coup, à peine quelques mois après une finale très étrange, Koh Lanta revient avec son format traditionnel, tournant le dos à ses "stars" et faisaint place à ses traditionnels anonymes. Par contre, cette éditio dite du "Totem Maudit" sera bien diffusée le mardi soir... malgré là encore les critiques des plus fidèles qui jugent ce choix de diffusion plutôt maladroit.

