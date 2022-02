l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône a ouvert un atelier cuisine solidaire

C’était la 1re étape d’un nouveau partenariat entre l’Espace des Arts et Solimut-Mutuelle de France

L’Espace des Arts a le plaisir de compter Solimut-Mutuelle de France comme nouveau partenaire. Acteur global de santé, engagé dans la prévention et l’accès aux droits, à la culture, aux sports et loisirs, Solimut- Mutuelle de France est fortement actif dans les actions solidaires.

Dans ce cadre, mardi matin, à partir de 11 heures, dans la cuisine du foyer de l’Espace des Arts avait été organisé un atelier cuisine, ouvert aux adhérents Solimut venant de la commune de Lux et à toutes les personnes en difficulté (atelier en partenariat avec la Commune de Lux et l'association de démocratie alimentaire ‘Cultivons nos possibles’).

Cet atelier avait pour objectifs : De promouvoir une alimentation saine, équilibrée et propice à la santé, de favoriser la confection de repas maison, de source de plaisir, de sociabilité et bien-être général, de promouvoir une agriculture raisonnée et locale, de tendre la main à la démocratie alimentaire et de lutter contre la précarité alimentaire.

Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts participait à cet atelier et a profité de ce moment pour présenter l’Espace des Arts et sa programmation aux apprentis cuisiniers. Pour terminer, cet atelier a été suivi du déjeuner et s’est terminé par une visite du théâtre en début d’après-midi. Quant aux participants de cette opération, ils ont été invités à revenir au théâtre lors d’une soirée autour d’un spectacle qui leur sera proposé.

Nicolas Royer confiait à info-chalon : « J’ai été approché par ‘Solimut’ et l’association ‘Cultivons nos possibles’ car ils voulaient donner un accès à la culture à leur population. Après m’avoir informé et raconté qu’ils mettaient en place des ateliers cuisines, je leur ai dit que le meilleur moyen de rentrer dans l’E.D.A, c’est que l’on cuisine ensemble afin de faire connaissance. Cette idée a séduit et aujourd’hui, c’est le 1er jour où ces personnes assez éloignées de la culture vont profiter de ces lieux pour cuisiner mais aussi pour visiter l’ensemble de notre structure et venir voir par la suite le spectacle ‘Mars 2037’, tous ensemble ! ».

Christophe Brenet, Coordinateur territorial d’Action Solidaire et Dominique Di Gennaro, Coordinatrice ‘Prévention Santé’ au sein de Solimut précisaient quant à eux : « Ce partenariat est parti au départ d’une collecte de denrées alimentaires avec le Secours Populaire qui s’est déroulée sur Lux. De fil en aiguille, on a dit pourquoi ne pas élargir le sujet en créant des recettes pour que les gens puissent mieux se nourrir et mieux manger à moindre coût. C’est d’ailleurs là où la prévention santé intervient car nous sommes partis avec l’association ‘Cultivons nos possibles’ qui amène une alimentation accessible à tous et à moindre budget avec des produits locaux. Nous sommes aujourd’hui à notre 4ème atelier cuisine dont 3 ont été fait auparavant à la Salle Polyvalente de Lux. Aujourd’hui, pour notre 4ème atelier, nous avons été gentiment invités par Nicolas Royer, le Directeur de l’E.D.A. Les participants de cet atelier sont des adhérents de Solimut, des gens du CCAS de Lux et des membres de l’Association ‘Vie Libre’. Ils apprennent à cuisiner part eux-mêmes avec des produits simples et à moindre coût. Ils vont aussi partager ensuite un repas et avoir la chance de visiter les locaux de l’Espace des Arts! ».

Le photoreportage info-chalon

J.P.B