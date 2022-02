L’accompagnement de France relance à travers le « fonds friches » : 36 projets soutenus en 2021 en Bourgogne-Franche-Comté pour un montant de 22,8 millions d'euros

La reconquête des friches constitue un enjeu majeur d’aménagement durable desterritoires pour répondre aux objectifs croisés de maîtrise de l’étalement urbain et derevitalisation urbaine et, par conséquent, de limitation de l’artificialisation des espacesnaturels, agricoles et forestiers.

Cet enjeu a été renforcé par les objectifs fixés par la loiClimat et résilience, adoptée le 22 août 2021.France relance investit dans la reconquête et le recyclage foncier des espaces en friches, grâce au «fonds friches».

Ce fonds est financé par l’Union européenne dans le cadre de la«facilité de reprise et de résilience (FRR)» qui a apporté 40 milliards d’euros de crédits derelance sur les 100 milliards prévus au plan national. 650 millions d’euros ont été consacrés au fonds friches en 2021 au niveau national.

Le Premier ministre a annoncé le 8 janvier 2022 un complément de 100 millions d’euros pour2022. C’est une action majeure pour lutter contre l’artificialisation des sols, et éviter la consommation d’espace supplémentaire, objectif primordial dans notre région qui compteun grand nombre d’espaces de ce type. Ce fonds s’adresse aux projets d’aménagement de friches dont les bilans économiques restent déficitaires après prise en compte de toutes les autres subventions publiques, et malgré la recherche et l’optimisation de tous les autres leviers d’équilibre et de recettesdans le cadre du projet. Il n’a donc pas vocation à se substituer aux financements existantsmais à les compléter pour permettre la réalisation effective des projets. Au total, 36 projets ont été soutenus en Bourgogne-Franche-Comté durant l’année 2021 pour près de 22,8 millions d’euros de subventions de l’État. Ils permettront de créer soitde nouveaux logements, incluant des logements sociaux et de l’accession à la propriété,soit d’installer de nouvelles activités économiques, ou les deux à la fois. S’y ajoutent cinq études de dépollution d’espaces en friche, financées à hauteur de200000 euros au total en 2021 par l’ADEME.

L’ensemble de ces projets permettra de requalifier 65,55 hectares de friches en régionBourgogne-Franche-Comté.

Soit:

93000m² de logements, dont 24% de l’espace pour des logements sociaux

68000m² pour des activités économiques

48000m² pour des équipements publics.

Les projets soutenus en Saône et Loire

- Réhabilitation de l’ancienne friche Morey (ex-abattoirs) à CuiseauxSitué en plein centre historique de la ville, le programmed’aménagement consiste à réaliser une 1ère tranche detravaux, avec réhabilitation du bâti existant des anciensabattoirs, destiné à accueillir les nouveaux ateliersmunicipaux, puis démolition des anciens ateliers municipauxet remise en état de l'ensemble des parcelles concernées,pour la construction d’un écoquartier de 20 logementsmixtes.Ce projet s’inscrit dans le dispositif "Petites Villes deDemain", et compte parmi les actions déjà identifiées de lafuture convention ORT de Bresse Louhannaise Intercom'.Le montant de la subvention attribuée est de 575534 euros.

- Requalification de l’ilôt Jean Jaurès au Creusot par la Communauté UrbaineLe programme d’aménagement consiste en la démolition de l’ancien lycée Léon Blum et ses annexeset la construction de 40 logements, 6 locaux commerciaux et des équipements publics. Ce projet s’inscrit dans les dispositifs "réinventons nos cœurs de ville» et «action cœur de ville». Lemontant de la subvention accordée est de 900000€

- Création d’un village d'artisans de la Communauté d’Agglomération Mâconnais BeaujolaisAgglomération (CAMBA )Le projet, situé dans le "quartier d’intérêt régional" au titre du Nouveau Programme National deRenouvellement Urbain de La Chanaye-Résidence, vise à réhabiliter l’ancienne friche Bayardon dansla Zone Industrielle des Bruyères, Après démolition et dépollution des bâtiments en friche, estprévue la réalisation d’un bâtiment de 1040m² divisible en cinq cellules destinées à accueillir desactivités artisanales, disposant de parties communes, qui répondra à une forte demande deprofessionnels mâconnais et au souci de la municipalité de recycler les friches existantes. Lemontant de la subvention attribuée est de 501820€.

- Réhabilitation du foyer des Cordeliers à LouhansLe programme d’aménagement consiste à démolir un ancien bâtiment annexe et créer uneextension du bâtiment principal pour augmenter sa capacité d’accueil en améliorant sesfonctionnalités et par la création d'une zone de commerce. Ce projet s’inscrit dans le dispositif"petites villes de demain». Le montant de la subvention accordée est de 92000€.

- Réhabilitation de l’ancienne friche Loison à Montceau-Les-MinesLe programme d’aménagement consiste à réaliser 31 logements sur 3700m² permettantd’économiser environ 3 hectares de terrain. Ce projet s’inscrit dans le dispositif "réinventons noscœurs de ville» et «action cœur de ville».Le montant de la subvention accordée est de 145304€

- Reconversion de l'ancien hôpital en logements sociaux et en lieux associatifs et culturels àAutunLe programme d’aménagement, porté par la société Entreprendre pour Humaniser la Dépendance,consiste à réaliser 34 logements avec l’agrément PLUS et PLAI. Ce projet s’inscrit dans les dispositifs"réinventons nos cœurs de ville» et «action cœur de ville».Le montant de la subvention accordéeest de 389335 €.

- Aménagement de la ZAC des provins à CharollesLe programme d’aménagement consiste en la réalisationde la dernière phase d’aménagement de la ZAC par lacréation de deux ensembles immobiliers de 20logements chacun avec stationnements publics etcheminements piétons. Cela vise à favoriser lerenouvellement de la ville et à développer un nouveauquartier harmonieux à proximité des différents services.Ce projet, inscrit dans le contrat Ville d’Appui deCharolles au titre du Contrat de Pays du Charolais-Brionnais s’intègre au dispositif "Petites Villes deDemain" dont la ville de Charolles est lauréate. Lemontant de la subvention attribuée est de 318 445€.

- La Chapelle ThècleLe projet de la commune de La Chapelle Thècle porte sur la démolition d’un ancien commerce et laconstruction de 4 logements seniors en plein centre bourg, à proximité des commerces. Ce projetvient reconquérir une ancienne friche commerciale sans nouvelle consommation foncière. Lemontant de la subvention accordée est de 63 908 €.