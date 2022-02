Elles s'appellent Ambrine, Nawelle, Morgane et Ghazal... et demandent à Gilles Platret de les respecter !

Elles sont toutes chalonnaises et elles ont en commun leur religion. Musulmanes, elles sont avant tout des femmes citoyennes françaises, et les sorties "médiatiques" du maire de Chalon-sur-Saône à leur encontre commencent à les agacer profondément. Avant de s'être exprimées dans la presse, il y a quasi mois, elles ont sollicité un entretien avec le maire de Chalon-sur-Saône, "sans qu'il daigne nous fixer un rendez-vous. Nous étions cinq à avoir sollicité un entretien. Nous sommes toujours sans réponse". Du coup, "sur les réseaux sociaux du maire, on a réagi. La seule réponse, c'est un blocage de nos profils". Une attitude qui interpelle et qui suscite une forme d'interrogation légitime en tant que citoyenne française et contribuable chalonnaise.

"A aucun moment, l'idée de s'exprimer dans la presse ou de se structurer n'avait été évoqué. On est presque poussé à réagir" confient-elles. Il y a quelques années, même la polémique sur les menus de substitution dans les cantines scolaires n'avait pas engendré une réaction de leurs parts sauf que la dernière sortie du maire "s'en prenant à une maman qui accompagne une sortie scolaire dans le cadre des festivités de Noël" est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

"La loi rien que la loi"

La question de fond qui doit primer au-dessus de tout reste bien celle du respect ou pas des règles républicaines. "Est-ce qu'une femme qui porte un voile ou un turban respecte la loi ou pas ? Les accompagnatrices scolaires sont-elles autorisées ou pas". A ces deux questions, les femmes répondent qu'en aucun cas, elle se situent hors-la-loi, bien au contraire. A partir de là, elles demandent au maire de Chalon-sur-Saône de mettre fin à ses attaques régulières, de les invectiver en permanence, "et de mettre fin à ses messages de haine".

"Il ne fait que provoquer la radicalité de certains, les poussant dans leurs retranchements". Un jeu très dangereux que ces femmes dénoncent au passage, avec le risque de "crisper toujours plus" et de "mettre des Français dos à dos".

"Un discours électoraliste qui n'échappe à personne" mais dont "nous sommes systématiquement les bouc-émissaires".

En s'en prenant aux mères de famille, Gilles Platret a suscité une colère qui dépasse le seul stade de la communauté musulmane, déplore Martine Chavignon, "il s'attaque aux mères de famille, à la femme comme si elles n'étaient pas en capacité de penser par eux-mêmes".

La pétition lancée la semaine dernière demandant au respect de la laïcité affiche déjà plus de 550 soutiens.

[email protected]

ou la pétition sur change.org intitulée « Pour une laïcité qui nous rassemble »

https://chng.it/BQkb99kpQr

Laurent Guillaumé