Avenue du 8 mai 1945 -  Calendrier des travaux de réfection de la chaussée

En avril dernier, GRDF a procédé au renouvellement d’une canalisation aérienne au niveau du pont Garibaldi pour un enfouissement sous chaussée. La procédure par forage a impacté la rue en soulevant la chaussée. Des investigations avec études de sol ont été menées en septembre avec des préconisations nécessitant de combler la cavité par une résine ou un bitume spécial.

Pour gêner le moins possible les usagers de cette voirie départementale, la Ville et le Département de Saône-et-Loire ont décidé de procéder aux réparations pendant les périodes de vacances scolaires. Le planning de reprise de la voirie et de la fin de dévoiement de la canalisation de gaz se présente donc comme suit :

Du 14 au 18 février : fermeture totale de l'avenue et déviation par les bretelles sortantes pour l’injection de résine au niveau du forage défectueux réalisé,



Du 19 au 22 avril : fermeture totale de l'avenue et déviation par les bretelles pour le décaissement de chaussée au niveau du défaut et reprise de la structure de chaussée,



Du 25 au 29 avril : remplacement d'un candélabre et mise en place de gabion au niveau de l'ancien radar (avenue barrée et déviation par la bretelle) ; pose en tranchée ouverte de la nouvelle canalisation gaz entre le talus de l’avenue du 8 mai 1945 et l’école Jean-Moulin (fermeture alternative de la rue Jean-Moulin et de la voie descendante de l’avenue du 8 mai 1945),



À compter du 2 mai : suite de la pose de la canalisation gaz, côté rue de la Verrerie et ancien tribunaux (chantier en demi-chaussée mais fermeture ponctuelle de la bretelle sortante sur la rue de la Verrerie), dépose de l'ancienne canalisation gaz du pont (fermeture de l'avenue du 8 mai 1945 une demi journée à la fin du mois de mai).



Ces dates peuvent être amenées à être modifiées en fonction des aléas techniques, climatiques ou sanitaires rencontrés.