Les Présidents des Jeunes Chambres Economiques de Bourgogne Franche-Comté à Rodez !

Du 27 janvier au 30 janvier 2022, les présidents des Jeunes Chambres Economiques de Bourgogne Franche-Comté ont retrouvé leurs homologues des 124 Jeunes Chambres Economiques de toutes la France et Outre-mer lors à la Conférence des présidents de la Jeune Chambre Economique Française.

La semaine dernière a eu lieu la conférence des Présidents 2022 de la Jeune Chambre Economique Française à Rodez. L’occasion pour les 135 présidents des jeunes chambres économiques de toute la France métropolitaine et outre-mer de se rencontrer pour échanger, se former, assister à des ateliers utiles et Keynotes inspirantes notamment celle de Sébastien BRAS, Chef cuisinier mondialement connu dans le Larzac.



Nos présidents des Jeunes Chambres Economiques de Bourgogne Franche-Comté ont eu l’occasion d’inaugurer la forêt de la Jeune Chambre Economique où les 135 JCE ont été représentées par un arbre planté en terre ruthénoise.



Cette conférence a également permis aux présidents de découvrir la culture et gastronomie de l’Aveyron. Tous les présidents sont répartis de cette conférence avec toutes les cartes en mains pour lancer leur année et plein de souvenir à partager dans leur ville respective.



Photo de groupe intérieure de gauche à droite et de bas en haut :

Jean Philippe DEVOUCOUX Président de la JCE de Nevers et de la Nièvre - Charlotte ROLLAND Chargée de mission nationale aux événements nationaux - Sébastien DURANTET Président de la JCE du Mâconnais Val de Saône - Geoffrey BAILLY membre de la JCE d’Auxerre - Jean-Christophe GRANDAY Président de la JCE de Beaune – Jean-Baptiste HORTON Président de la JCE d’Auxerre - Caroline SUCHETET Présidente de la JCE de Montbard Haute Côte d’Or - Dylan ROLAND Directeur du Comité d’organisation de la Convention nationale à Auxerre – Ludovic BERTEAU Président de la Fédération des JCE de Bourgogne Franche-Comté - Francis DESPRETZ Président de la JCE de Nord Franche-Comté - Delphine ALLAIN Administratrice nationale déléguée à la dynamique nationale et au juridique – Marie BARBIER Présidente de la JCE de Dijon – Adrien BAILLY Administrateur délégué des évènements nationaux – Jamila CHAFII Présidente de la JCE du Haut Jura – Anthony DEMON Président de la JCE d’Autun - Sophie BOURGES Présidente de la JCE de Chalon sur Saône