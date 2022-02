"Demande à Flo" - Un duo au féminin et une belle énergie à revendre

C'est un joli duo que celui qui s'est constitué entre Anne-Laure, photographe-vidéaste professionnelle et Floriane, chargée de clientèle chez ENEDIS mais avant tout passionnée de ce relationnel avec les commerçants du centre-ville. Du coup, la rencontre entre ces deux débordantes d'envie apparaissait comme une évidence. Longtemps chargée de clientèle au centre-ville de Chalon sur Saône, Place de Beaune, Floriane, quelque peu hyperactive, cumule les activités après avoir développé également ses cours de yoga, qui connaissent déjà un petit succès.

Un shooting photo entre les deux partenaires est à l'origine de leurs rencontres et depuis elles ne se quittent plus, en écrivant désormais une page commune, à savoir "Demande à Flo". "Là aussi, c'est venu naturellement. Flo, c'était celle à qui on demandait dès lors qu'on cherchait quelque chose" s'amuse à confier Anne-Laure, patronne d'Ulysse Productions. "Notre projet a évolué conjointement avec deux nos sphères professionnelles respectives, à moi la technicité, la réalisation et la mise en scène... à elle le jeu d'acteur et sa fraîcheur".

Depuis septembre dernier, "Demande à Flo" est à l'origine d'une dizaine de réalisations visibles sur leur chaîne You Tube . Et du côté de leur zone de couverture, elles ne s'interdisent rien avec l'envie de parler Saône et Loire et bien sûr Saône et Loiriens. Belle aventure à elles deux...

Page Facebook "Demande à flo"

Laurent Guillaumé