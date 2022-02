Saint Rémy Patrimoine, une AG en petit comité.

Le président Michel Ravet, dans son rapport moral, a rappelé qu’il avait avec lui une équipe dynamique et motivée. Il a débuté son discours par ces quelques mots : « Il est important de garder le contact et un lien vraiment humain. Je suis heureux d’ouvrir avec vous en présentiel cette 6ème assemblée générale….notre modeste équipe est travailleuse et motivée, on arrive à monter des projets, à faire des choses ». Il a aussi expliqué que l’engagement associatif c’est avant tout penser autres sans en attendre de retour et que le patrimoine bâti, historique ou culturel est un sujet qui intéresse beaucoup les San rémois et les gens. Il a fait part à Jérôme Vincent adjoint à la commune, à Roland Demain président de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalon-sur-Saône (SHAC) et aux personnes présentes de la difficulté pour St Rémy Patrimoine à recruter de nouveaux membres. « Quand on rencontre du public, quand on fait des manifestations, l’attrait est là, il y a des encouragements mais certains intéressés ne franchissent pas le seuil de l’inscription… » Pour la pérennité de l’association le président souhaite mettre l’accent sur le recrutement en proposant aux San rémois des activités innovantes et rassembleuses.

Jean-Paul Coulon, secrétaire de St Rémy Patrimoine a expliqué que les associations en général ont été fortement impactées dans leurs activités en 2021 par la situation sanitaire. Les associations ont payé un lourd tribut dû à la pandémie avec l’isolement des membres, l’interdiction du présentiel, le report ou annulation de diverses manifestations entrainant un manque de rentrée d’argent. Heureusement pour St Rémy Patrimoine, il n’en a rien été comme l’a évoqué le secrétaire avec des moments forts comme la rencontre patrimoniale à Fontaines, la participation au forum local des associations en septembre 2021, la participation aux journées européennes du patrimoine, l’organisation du 4ème concert de noël pour n’en citer que quelques-uns.

Financièrement, la trésorerie est saine et en l’absence de la trésorière c’est Jean-Paul Coulon qui a présenté les comptes de l’exercice 2021, comptes qui ont été vérifié comme il se doit avant la présentation aux membres de l’association.

Le vote pour le renouvellement des 4 membres sortants qui se représentaient sauf un, a reconduit les 3 dans leur fonction.

Le président a énoncé un certain nombre de projets qui sont ouverts à discussion et seront mis en forme durant cette année 2022.

C.Cléaux