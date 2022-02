Le monde de la carte à jouer à découvrir du 12 au 19 février à l’initiative du Rotary Chalon Bourgogne Niépce

S’il y a bien un événement à ne pas manquer en cette mi-février c’est bien la grande exposition de cartes à jouer, qu’organise le rotary-club Chalon Bourgogne Niépce à la salle Marcel Sembat, à partir de samedi prochain. A l’issue de votre visite, vous saurez tout sur le monde relativement méconnu de la carte à jouer.

Les plus anciennes cartes à jouer connues sont d'origine chinoise et sont apparues entre le VIIe et le Xe siècle et c’est donc leur évolution durant plus d’un millénaire, tant en Extrême Orient qu’au Proche-Orient et bien sûr qu’en Europe, que vous proposent de découvrir les organisateurs rotariens dans le cadre de leur action « Ambitions Jeunes ».

Une action qui, comme son nom l’indique, est tournée en direction de la jeunesse, un des programmes majeurs du Rotary. Avec l’attribution des prix Dominique-Passerat à deux élèves du Conservatoire à rayonnement régional du Grand Chalon, un musicien et un technicien du son. Et avec la remise des bourses Jean-François Forestier à des bacheliers de la région chalonnaise en vue de leur permettre de poursuivre des études supérieures.

L’exposition est ouverte le 12 février de 14 heures à 18 heures et du 13 au 19 février de 10 heures à 18 heures. Le prix d’entrée est fixé à 5 € pour les adultes et à 3 € pour les enfants, avec la gratuité pour les moins de 6 ans.

Un espace de jeux sera animé par la Boutique l’En-Jeu, boutique chalonnaise spécialisée dans les jeux de société.

Gabriel-Henri THEULOT