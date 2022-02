Lions Chalon Doyen -  La Soupe des Chefs : une vente record...

Le principe est fort simple : demander à un chef d’un restaurants renommé de Chalon et de la région de confectionner une soupe de son choix puis la vendre dans des pots d’un litre pour financer les œuvres sociales du club. Jamais depuis le lancement de l’opération en 2014 il n’y avait eu autant de pots mis à la vente. Pas moins de huit cents en ce premier dimanche de février... et, à la plus grande satisfaction de la présidente Yolande Paparel et des lionistes de Chalon Doyen, ces huit cents pots ont tous été vendus au prix de 6 € l’unité.



Cette année, vingt-sept chefs ont répondu favorablement à la demande des organisateurs et ont fait preuve de tout leur savoir-faire pour concevoir la meilleure soupe possible. Des chefs exerçant leur talent dans des établissements situés à Buxy, Chagny, Chalon, Corpeau, Dracy-le-Fort, Fontaines, Lux, Mercurey, Saint-Boil, Saint-Rémy et Tournus, et dont la réputation n’est plus à faire... Et, si l’on se fie au résultat final de la vente, ils ont parfaitement réussi.

Comme tous les ans, la vente se déroulait sur deux sites : le marché de Chalon et celui de Chagny.



Sur le coup des onze heures, Hervé Dumaine, premier adjoint, représentant Gilles Platret, maire de Chalon, et qui était accompagné par d’autres élus chalonnais, est venu féliciter les membres du Lions Chalon Doyen pour cette belle action, qui perdure dans le temps. Une action qui va permettre notamment d’offrir à plusieurs enfants, issus de familles en difficulté et originaires de Chalon et des environs, une quinzaine de jours de vacances cet été dans la région de Dijon, dans le cadre de « Vacances Plein Air ».

Gabriel-Henri THEULOT