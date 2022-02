Inauguration du nouveau city stade rue Pierre Jacques à St Rémy, financé par la société ARES.

C’est en présence de Vincent Maillet président de la société ARES, d’élus de la commune, d’Agnès Marmillon animatrice du conseil municipal des jeunes, des jeunes du CMJ, de visiteurs et de Jul Bonnardin que Florence Plissonnier a dévoilé la plaque et le nom du city stade.

Un peu d’histoire : La société ARES avait besoin d’un nouvel espace pour développer ses fabrications, la déchetterie ayant déménagée, le site restait vacant. La municipalité s’est fait l’intermédiaire entre le SIVOM Accord propriétaire du site, Maximo qui avait un entrepôt et la société ARES, pour faciliter les démarches et l’implantation de l’entreprise ARES sur son territoire. La commune avait déjà en projet la création d’un lieu d’échanges et de jeux pour les jeunes de ces quartiers. La fin de l’histoire est qu’aujourd’hui le city stade a été offert en cadeau à la commune par la société ARES pour le plus grand bonheur des enfants.

Les jeunes l'ont bien montré leuren investissant les lieux dès l’inauguration terminée.

Un cadeau qui a coûté 140 000 € en travaux. Pour décorer le nouveau city stade, Jul Bonnardin Graffeur et les jeunes de l’Escale ont réalisé une fresque sur le mur derrière l’aire consacrée aux jeux.

C.Cléaux