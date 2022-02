AVIS DE DECES - Monsieur Franck JANIN

CRISSEY, CHALON-SUR-SAÔNE



Myriam, son épouse ;

Marie-Anaïs et Alexandre, Maëva et Julien, ses filles

et leurs compagnons ;

M. et Mme VUILLEMIN,

ainsi que ses fidèles compagnons d'armes

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Franck JANIN

Militaire en fonction

survenu le 4 février 2022,

à l'âge 58 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mardi 15 février 2022, à 11 heures, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.