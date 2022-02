AVIS DE DECES - Madame Marcelle COULON née GUYON

LUX, - SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE, - FRAGNES-LA-LOYÈRE



Serge et Marinette Coulon,

Daniel et Jocelyne Coulon,

Martine et Laurent Pascal,

ses enfants ;

Thierry et Béatrice, Christelle et Jean-Pierre, Valéry et Nadia, Rénald et Benjamin,

Maryne et Jonathan,

Nelly et Tony,

ses petits-enfants ;

Ingrid et Tony, Benjamin et Léa, Maxime, Noémie, Grégory, Samuel, Elynn, Nathaël , Alexy,

ses arrière-petits-enfants ;

Charlie,

son arrière-arrière-petite fille,

ont la douleur de vous faire part du décès

Madame Marcelle COULON

née GUYON

survenu le 5 février 2022,

à l'âge de 93 ans.

La cérémonie civile aura lieu le mardi 15 février 2022, à 9h15, en la salle du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille rappelle à votre souvenir

Jean

son époux,

décédé le 25 novembre 2021.